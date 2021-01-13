Yenişehir’deki semt pazarlarında HES kodu uygulaması

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki semt pazarlarının girişlerinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulaması yapıyor.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandeminin başından bu yana vatandaşları korona virüsten (Covid19)korumak amacıyla önlemler titizlikle uygulanırken, yoğunluğun yüksek olduğu semt pazarlarında da tedbir bırakılmıyor. Pazar yeri girişlerinde ateş ölçümü yapılırken, sosyal mesafe ve hijyen kuralları denetimi de gerçekleştiriliyor. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, pazar yeri girişlerinde vatandaşlardan HES kodu talep ediyor.

Bireylerin Covid19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren HES kodu uygulaması pazar esnafını ve vatandaşları da memnun ediyor. Ayrıca HES kodunun hangi yöntemlerle alınabileceği ile ilgili vatandaşlar da bilgilendiriliyor.



“Hiçbir zaman rehavete kapılmadık”

HES kodu kontrolünün çok önemli olduğunu ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yakın temaslı risk altında olan veya virüs belirtisi olan vatandaşlarımızın elbette ki test yaparak, bireysel izolasyonu sağlamaları gerekiyor. Hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atamayız. Yoğunluğun olduğu yerlerde HES kodu uygulaması tabi ki çok önemli. Yenişehir Belediyesi olarak ilk günden beri tedbirlerimizi en üst seviyede aldık ve hiçbir zaman rehavete kapılmadık. Ancak virüsü yenmek topyekun mücadele gerektiriyor” dedi.

Başkan Özyiğit, virüsle mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen hatırlatmasında da bulundu.

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