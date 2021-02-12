Masal Gezginleri oyunu ikinci bölümüyle çocuklarla buluşuyor

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesapları ve Yenişehir TV’de ilk bölümünü yayınladığı ‘Masal Gezginleri’ oyununun ikinci bölümünü çocuklarla buluşturacak.
Yenişehir Belediyesi, tiyatro oyunlarını çocukların evine getirmeye devam ediyor. Yenişehir Şehir Tiyatroları oyuncuları Çağlar Ekinci, Volkan Güneri ve Veli Polat’ın sahnelediği ve ilk bölümüyle minik izleyicilerden tam not alan ‘Masal Gezginleri’ oyunun ikinci bölümü 13 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te yayınlanacak. 410 yaş arasındaki çocuklara hitap eden oyunda; çevre, doğa, sevgi, doğruluk gibi kavramlar hikayelerle anlatılıyor. Oyunda ayrıca, çocukların karşılaştıkları herhangi bir olay karşısında nasıl davranılması gerektiği öğütlenirken, yer yer Nasrettin Hoca’nın ders niteliğindeki hikayeleri de anlatılıyor.
Oyun, Yenişehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.