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Hiç deniz görmemiş Gaziantepli çocuklar, Mavi düşler projesiyle Mersin’e geldi

İHA

Hiç deniz görmemiş Gaziantepli çocuklar, Mavi düşler projesiyle Mersin’e geldi

Mezitli Belediyesi, daha önce hiç deniz görmemiş olan Gaziantepli çocukları misafir etti. Bir sivil toplum kuruluşu tarafından hayata geçirilen ‘Mavi Düşler’ projesi kapsamında Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Yalnızbağ köyünden Mersin’e gelen çocuklar, denizle buluştu.
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalnızbağ İlköğretim Okulu öğrencileri, Mersin’de denizle tanıştı, tekne gezintisi yaptı, ilçenin tarihi yerlerini inceledi, yelken açmayı öğrendi. Çocukları misafir eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çocuklara yemek ikram ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ kitabını hediye etti. Gaziantepli çocuklar günü, Mezitli Belediyesinin üstü açık otobüsleri ile sahil boyu kent turu yaparak tamamladı.

Her şey ‘Denizin kokusu nasıldır?’ sorusuyla başladı
Çocukların “Denizin kokusu nasıldır?” diye sorması üzerine Mavi Düşler Projesinin hayata geçtiğini belirten sivil toplum örgütü yöneticisi Serhan Antalyalı, “910 yıllık yaşamlarında hiç deniz görmeyen çocuklarımızın böylesi talepleri bize iletilince seve seve kabul ettik. Minik çocuklarımızı Mersin’de misafir ettik. Önce bir tekne gezisi yaptık. Çocuklar ilk kez denizle tanıştılar, denizi kokladılar. Rota Yelken Kulübü kapılarını çocuklarımıza açtı. Yelken eğitimi alan çocukların gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan bizleri misafir etti ve kahramanlarımıza birer de Nutuk hediye etti. Sonra bahardan kalma bir günde üstü açık otobüslerle sahil turu yaptık. Anılardan hiç ama hiç silinmeyecek bir gün yaşadı çocuklarımız. Tabi onların mutluluğuna ortak olarak biz de unutulmaz bir gün yaşadık. Çocuklarımıza bu sevinci kazandırmamızı sağlayan başta Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ve ekibi olmak üzere Rota Yelken Kulübüne ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunarım” dedi.

“Çocuklarımız kadar bizim için de çok özel bir gün oldu”
Çocukları Mezitli’de ağırlamış olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Başkan Tarhan ise “Bugün çok özel misafirlerimiz oldu. Hiç denizi görmemiş çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebilmek adına ağırlamaya çalıştık. Çocuklarımız kadar bizim için de unutulmaz ve özel bir gün oldu. Yüzlerindeki sevinçleri görmek her şeye değerdi. Keşke pandemi süreci olmasaydı da belediyemizin tesislerinden daha uzun yararlanmalarını sağlasaydık, birlikte etkinlikler gerçekleştirseydik. Ancak kısıtlamalar altında bu kadar yapabildik. Bundan sonra kendilerini her zaman Mezitli’de ağırlamaktan mutluluk duyarız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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