Mersinli milli yüzücüden tarihi başarı

Nuri PİR/MERSİN,(DHA)2´nci Uluslararası Edirne CUP´ta, antrenörlüğünü Volkan Burak Tuncil´in yaptığı Mersinli milli yüzücü Melikşah Düğen, 200 Metre Sırtüstü´nde 2:00,93´lük derecesi ile 2:01,03 olan Olimpiyat B Barajı´nı geçerek Türk yüzme tarihine adını yazdırdı.
Mersinli milli yüzücü Melikşah Düğen, 2019-2020 Sezonu´nda seçilen milli takımların, pandemi dolayısıyla iptal edilen müsabakaların telafisi olarak 18-21 Şubat tarihleri arası Edirne´de düzenlenen 2´nci Uluslararası Edirne CUP´ta, 200 Metre Sırtüstü´nde 2:00,93´lük derecesi ile 2:01,03 olan Olimpiyat B Barajı'nı geçerek Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimize birçok Türkiye rekoru ve Avrupa´da aldıkları madalyaların yanı sıra Olimpiyat B Barajı´nı da kazandıran sporcumuzu ve onun bu seviyelere gelmesinde en büyük pay sahibi olan antrenörü Volkan Burak Tuncil´i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Nuri PİR
2021-02-22 13:55:17
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