Mersinli milli yüzücüden tarihi başarı



Nuri PİR/MERSİN,(DHA)2´nci Uluslararası Edirne CUP´ta, antrenörlüğünü Volkan Burak Tuncil´in yaptığı Mersinli milli yüzücü Melikşah Düğen, 200 Metre Sırtüstü´nde 2:00,93´lük derecesi ile 2:01,03 olan Olimpiyat B Barajı´nı geçerek Türk yüzme tarihine adını yazdırdı.

Mersinli milli yüzücü Melikşah Düğen, 2019-2020 Sezonu´nda seçilen milli takımların, pandemi dolayısıyla iptal edilen müsabakaların telafisi olarak 18-21 Şubat tarihleri arası Edirne´de düzenlenen 2´nci Uluslararası Edirne CUP´ta, 200 Metre Sırtüstü´nde 2:00,93´lük derecesi ile 2:01,03 olan Olimpiyat B Barajı'nı geçerek Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimize birçok Türkiye rekoru ve Avrupa´da aldıkları madalyaların yanı sıra Olimpiyat B Barajı´nı da kazandıran sporcumuzu ve onun bu seviyelere gelmesinde en büyük pay sahibi olan antrenörü Volkan Burak Tuncil´i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Nuri PİR

2021-02-22 13:55:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.