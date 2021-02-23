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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dinçer’den gelir kaybı ve kira desteğine başvuru çağrısı

İHA

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Covid 19 salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik hükümetçe açıklanan gelir kaybı ve kira desteği başvurularının 31 Mart tarihine kadar uzatıldığını belirterek, 3 ay süreyle bin liralık gelir kaybı ve 750 liralık kira desteğinden yararlanmak isteyenlerin edevlet üzerinden başvurularını yapmalarını istedi.

Dinçer’den gelir kaybı ve kira desteğine başvuru çağrısı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Covid 19 salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik hükümetçe açıklanan gelir kaybı ve kira desteği başvurularının 31 Mart tarihine kadar uzatıldığını belirterek, 3 ay süreyle bin liralık gelir kaybı ve 750 liralık kira desteğinden yararlanmak isteyenlerin edevlet üzerinden başvurularını yapmalarını istedi.
Başkan Dinçer, Covid19 salgınından etkilenen esnaf sanatkar ve gerçek kişilere yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksitinin 20 Ocak’ta, kira desteği ödemelerinin ise 27 Ocak’ta başladığını hatırlattı. Gelen talepler üzerine desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan ancak müracaatta bulunmayan esnaf sanatkar ve gerçek kişilere yönelik edevlet üzerinden yapılan başvuruların 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını kaydeden Dinçer, “Salgından zarar gören esnafımıza gelir kaybı desteği olarak üç ay süreyle 1000 TL, kira desteği olarak ise büyükşehirlerde 750 TL destek imkanı sunuluyor” dedi.
Mersin’de gelir kaybı ve kira desteğini hak eden 21 bin esnaf sanatkar ve gerçek kişiden 15 bin esnaf sanatkarın gelir ve kira desteğinden yararlanmak için başvuruda bulunduğunu, ancak 5 binin üzerinde esnaf sanatkar ve gerçek kişinin ise hala başvuruda bulunmadığının altını çizen Dinçer, "Ticaret Bakanlığınca verilen gelir kaybı ve kira desteğine başvuru yapmayan esnafımızı, zamanı iyi şekilde değerlendirerek baş vurularını yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Başkan Dinçer ayrıca başvurusunu yapan ve mevzuat çerçevesinde destek kapsamında yararlanması gerekirken, başvurularına ret verilen esnaf sanatkarların edevlet üzerinden itiraz hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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