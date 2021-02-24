Öldürüp su kuyusuna attıkları cesedi iki gün evde saklamışlar

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Remzi Kuzal'ın (76), H.B. tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülüp, su kuyusuna atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, Kuzal'ın cesedini iki gün evde sakladığını itiraf etti.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan Remzi Kuzal'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kuzal'ın bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, H.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesi doğrultusunda merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir su kuyusunda itfaiye ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Kuzal´ın cesedine ulaşıldı. Su kuyusundan çıkarılan Kuzal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
CESEDİ 2 GÜN EVDE SAKLAMIŞLAR
Gözaltına alınan H.B.´nin emniyetteki ifadesinde, Remzi Kuzal'ı küfürleşme sonucu çıkan bir tartışma sonrası kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü, iki gün evde kalan cesedi, daha sonra 2 arkadaşıyla birlikte araçla götürdükleri su kuyusuna attıklarını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili H.B. ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN
2021-02-24 00:38:49
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