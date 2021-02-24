Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent geneline yaydığı sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tarsus’un kent merkezinde bulunan caddelerinde kaldırım ve asfalt yenileme faaliyetlerini program dahilinde sürdüren ekipler, özellikle önemli noktalarda yaşanan yol problemlerini bir bir çözüme kavuşturuyor.

Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarında sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, öncelikle deforme olan asfaltı freze makinesi ile kazıyarak yolu asfalta hazır hale getirdi. Sıcak asfalt kaplama çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayan ekiplerin hızla tamamladığı yol trafiğe açıldı.

Çalışmalar kent genelinde sürüyor

Mersin genelinde yürüttükleri çalışmalarla kenti adeta şantiye sahasına çeviren Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kentin farklı noktalarında eş zamanlı sürdürdüğü kaldırım, refüj, kavşak düzenleme ve sıcak asfalt çalışmaları ile yollar daha konforlu hale geliyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında da görev alan ekipler, bir yandan yolları asfalta hazırlarken bir yandan da hazırlığı tamamlanan yolları sıcak asfaltla kaplıyor. Vatandaşın talepleri doğrultusunda da yol bakım ve onarım çalışmalarını yönlendiren ekipler, Silifke ilçesi Göksu Mahallesi 72. Sokakta asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Toroslar ilçesi Çiftçiler Caddesinde de asfalt hazırlığı yapan ekipler, Gaziosmanpaşa Caddesinde sıcak asfalt çalışması yürüttü. 4. Çevre Yolu için çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiren ekipler, Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesini de PMT serimi ile asfalta hazırladı. Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesinde, GMK ile İstiklal Caddesi arasında freze kazısı yapan ekipler, yolu asfalt ile kaldırım çalışmaları için hazırladı.

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