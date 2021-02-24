Mersin'de özel gereksinimli çocuklara kar sürprizi Çocuklar kar mutluluğu yaşadı kardan adam yapıp dans etti

Mersin'de özel gereksinimli çocuklar, mesire alanında düzenlenen etkinlikte karla buluşturuldu. Evde geçirdikleri pandemi günlerine kar molası veren çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’un Gülek Mahallesi’nde bulunan ve kış turizmi açısından önemli bir mevki olan Karboğazı’nda, pandemi nedeniyle eve kapanan özel gereksinimli çocuklar, aileleriyle birlikte ağırlanarak keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.



Kartopu oynayıp, kardan adam yaptılar

Pandemi kurallarına azami ölçüde dikkat edilerek düzenlenen programda, çocukların motivasyonlarını artırıcı bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Hafif zihinsel engelli çocuklar, aileleri ile birlikte eğitmenler eşliğinde kartopu oynayıp, ardından kardan adam yaptı. Karla doyasıya oynayan çocuklar, dans etmeyi de ihmal etmedi. Günün sonunda ise ekipler, çocuklara ve ailelerine sucuk ekmek ikram etti.



“Onlara bir nefes aldırmak için buraya getirdik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında hizmet veren psikolog Ezgi Dülger, pandemi sürecinde evde kalmak zorunda kalan özel çocukların çok sıkıldığını ve bu tür faaliyetlerle sosyalleştiklerini ifade ederek, “Çocuklarımızı kar etkinliğine getirdik. Çocuklarımız hafif zihinsel engel grubundalar. Pandemi sürecinden herkes etkilendiği gibi çocuklar da çok etkilendi. Ama bu durumdan engelli çocuklarımız çok daha fazla etkilendi. Onlarla beraber aileler de çok zor durumda. Biz onlara biraz nefes aldırmak, farklı bir etkinlik yaptırmak amaçlı buraya getirdik. Çok eğleniyorlar, çok mutlular” dedi.



“Hem güzeldi, hem eğlenceliydi”

Arkadaşları ile birlikte geldiği Karboğazı’nı çok sevdiğini söyleyen özel gereksinimli çocuklardan Furkan Tekin, “Hep gelmek isterim. Çünkü burası karla dolu. Kartopu oynadık, karda yattık. Hocalarımız neler yaptıysa onu yaptık. Sağ olsunlar bize etkinlik yaptırdılar. Hem güzeldi hem eğlenceliydi" ifadelerini kullandı.



“Çocuklarımız çok mutlu oldular”

Özel gereksinimli çocuklardan Mert Samet Özcan’ın annesi Remziye Özcan, uzun zamandır bu tür etkinliklere katıldıklarını belirterek, “Buraya her yıl getiriyorlar. Başka etkinliklere de gidiyoruz. Çok güzel. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Eğlendiler, aylardır evdeler. Etkinlikte emeği olanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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