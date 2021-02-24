Mersin'de özel gereksinimli çocuklara kar sürprizi Çocuklar kar mutluluğu yaşadı kardan adam yapıp dans etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de özel gereksinimli çocuklara kar sürprizi Çocuklar kar mutluluğu yaşadı kardan adam yapıp dans etti

İHA

Mersin'de özel gereksinimli çocuklara kar sürprizi Çocuklar kar mutluluğu yaşadı kardan adam yapıp dans etti

Mersin'de özel gereksinimli çocuklar, mesire alanında düzenlenen etkinlikte karla buluşturuldu. Evde geçirdikleri pandemi günlerine kar molası veren çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’un Gülek Mahallesi’nde bulunan ve kış turizmi açısından önemli bir mevki olan Karboğazı’nda, pandemi nedeniyle eve kapanan özel gereksinimli çocuklar, aileleriyle birlikte ağırlanarak keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.

Kartopu oynayıp, kardan adam yaptılar
Pandemi kurallarına azami ölçüde dikkat edilerek düzenlenen programda, çocukların motivasyonlarını artırıcı bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Hafif zihinsel engelli çocuklar, aileleri ile birlikte eğitmenler eşliğinde kartopu oynayıp, ardından kardan adam yaptı. Karla doyasıya oynayan çocuklar, dans etmeyi de ihmal etmedi. Günün sonunda ise ekipler, çocuklara ve ailelerine sucuk ekmek ikram etti.

“Onlara bir nefes aldırmak için buraya getirdik”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında hizmet veren psikolog Ezgi Dülger, pandemi sürecinde evde kalmak zorunda kalan özel çocukların çok sıkıldığını ve bu tür faaliyetlerle sosyalleştiklerini ifade ederek, “Çocuklarımızı kar etkinliğine getirdik. Çocuklarımız hafif zihinsel engel grubundalar. Pandemi sürecinden herkes etkilendiği gibi çocuklar da çok etkilendi. Ama bu durumdan engelli çocuklarımız çok daha fazla etkilendi. Onlarla beraber aileler de çok zor durumda. Biz onlara biraz nefes aldırmak, farklı bir etkinlik yaptırmak amaçlı buraya getirdik. Çok eğleniyorlar, çok mutlular” dedi.

“Hem güzeldi, hem eğlenceliydi”
Arkadaşları ile birlikte geldiği Karboğazı’nı çok sevdiğini söyleyen özel gereksinimli çocuklardan Furkan Tekin, “Hep gelmek isterim. Çünkü burası karla dolu. Kartopu oynadık, karda yattık. Hocalarımız neler yaptıysa onu yaptık. Sağ olsunlar bize etkinlik yaptırdılar. Hem güzeldi hem eğlenceliydi" ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız çok mutlu oldular”
Özel gereksinimli çocuklardan Mert Samet Özcan’ın annesi Remziye Özcan, uzun zamandır bu tür etkinliklere katıldıklarını belirterek, “Buraya her yıl getiriyorlar. Başka etkinliklere de gidiyoruz. Çok güzel. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Eğlendiler, aylardır evdeler. Etkinlikte emeği olanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor
Tarsus'ta sosyal mesafeye uymayan 20 kişiye 63 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Tarsus'ta sosyal mesafeye uymayan 20 kişiye 63 bin ...
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ölümden döndü Mersin'de dere kenarında yürüyüş yaptığı sırada 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki kadının vücuduna 40 dikiş atıldı 10 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Perihan Sarmış, yetkililerin sokak köpekleriyle ilgili çalışma yapmasını talep ederek şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ...
Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü
Sezonun ilk erik hasadı yapıldı; kilosu 500 TL´den satıldı
YEREL HABERLER Sezonun ilk erik hasadı yapıldı; kilosu 500 TL´den ...
Örtü altı turfanda erik çıktı Mersin'i Erdemli ilçesinde sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle örtü altı erikler erken yetişti
YEREL HABERLER Örtü altı turfanda erik çıktı Mersin'i Erdemli ...
Öldürüp su kuyusuna attıkları cesedi iki gün evde saklamışlar
YEREL HABERLER Öldürüp su kuyusuna attıkları cesedi iki gün evde ...
Kayıp yaşlı adamı öldürüp su kuyusuna atmışlar 2 gündür kayıp yaşlı adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adamı öldürüp su kuyusuna atmışlar 2 ...
Dinçer’den gelir kaybı ve kira desteğine başvuru çağrısı
YEREL HABERLER Dinçer’den gelir kaybı ve kira desteğine başvuru ...
Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksinin temeli ...
Yılmaz, Toroslar esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Yılmaz, Toroslar esnafıyla bir araya geldi
Tarsus'ta çiftçilere drone ile eğitim
YEREL HABERLER Tarsus'ta çiftçilere drone ile eğitim
Hakan Canan Can: "Kırşehir Belediyespor maçından puan çıkartıp moral bulmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Hakan Canan Can: "Kırşehir Belediyespor maçından puan ...
Gültak: "Akdeniz'de kentsel dönüşümden başka çare yok"
YEREL HABERLER Gültak: "Akdeniz'de kentsel dönüşümden başka çare ...
Galatasaray'da Feghouli'den iyi haber
YEREL HABERLER Galatasaray'da Feghouli'den iyi haber
Av. Gökalp: “Büyü dolandırıcıları 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir”
YEREL HABERLER Av. Gökalp: “Büyü dolandırıcıları 10 yıla kadar ...
İzinsiz kazı yapan şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER İzinsiz kazı yapan şahıslar jandarma ekiplerince ...
Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları kesintisiz sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları kesintisiz ...
Yaylacıların korkulu rüyası haline gelen hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Yaylacıların korkulu rüyası haline gelen hırsızlar ...
Erdemli Belediyesi, yılda 14 bin gül fidesi üretiyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, yılda 14 bin gül fidesi üretiyor
Epilepsi hastası İdris'e polislerden sürpriz
YEREL HABERLER Epilepsi hastası İdris'e polislerden sürpriz
ÇKA, KOBİ’lere ilk kez teknik destek uyguladı
YEREL HABERLER ÇKA, KOBİ’lere ilk kez teknik destek uyguladı
Narkotik polis yeleği giyen şüphelinin aracında uyuşturucu ele geçti
YEREL HABERLER Narkotik polis yeleği giyen şüphelinin aracında ...
Hırsızlık zanlıları kaza sonrası tamirciye gidince yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlıları kaza sonrası tamirciye gidince ...