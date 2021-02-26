– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ücretsiz Rusça dil eğitimi verecek. Lise mezunlarına özel verilecek eğitimin başvurularının başladığı bildirildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, lise mezunlarına özel verilecek ücretsiz Rusça dili temel eğitim kursu için başvurular başladı. A1 seviyesinde verilecek 136 saatlik eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar, basit diyaloglar kurabilecek ve Kiril alfabesi ile yazılmış basit metinleri anlayabilecek.

Daha önce 4567’nci sınıf öğrencileri için ücretsiz online İngilizce ve İspanyolca dil eğitimi veren Yenişehir Belediyesi, şimdi de lise mezunlarına yönelik Rusça dil eğitimi kursu açıyor. Kursiyerlere eğitim sonunda Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sertifika da verilecek. Toplamda 136 saatten oluşacak kursa devam zorunluluğu olacak. Eğitimler salı, çarşamba ve cuma günleri 09.0013.00 saatleri arasında verilecek. Kursu tamamlayanlar Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sertifikayı almaya hak kazanacak. Kursiyerler böylece temel Rusçayı bildiklerini resmi sertifika ile kanıtlama olanağı yakalayacak.

Kurslar, lise mezunu olan herkese açık, ancak sınırlı sayıda kursiyer alınabilecek. Vatandaşlar 0324 327 46 40 numaralı telefonu arayarak kursa başvuru yapabilecek ve kurs hakkında bilgi alabilecek.

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