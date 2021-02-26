Tarsus'ta, yangında 2 kardeş hayatını kaybetti



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeşil Mahalle Hasan Özçivi Caddesi'nde Fatma ve Tuncay Kuytul çiftine ait evde yangnı çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipleri, 3 ve 4 yaşlarındaki iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın sırasında evde olmayan Kuytul çifti, haberi alır almaz geldi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen çift ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-02-26 14:31:53



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