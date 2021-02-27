Mersin'de sivrisinek ve larvaya karşı yoğun mücadele

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve larvayla mücadele kapsamında menfezler başta olmak üzere mazgal, gölet, rögar ve fosseptik çukuru gibi kapalı alanlarda temizleme ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Menfezlerde tıkanıklığa neden olan atıklar ekipler tarafından arındırılarak, kamyonlarla izinli döküm sahalarına boşaltılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Saha Denetim Sorumlusu Bülent Gül, kent genelinde sivrisinek, larva mücadele çalışmalarını periyodik bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, “Bu kapsamda tıkalı olan menfezlerimizin açılması ve temizliği ile ilgili Çevre Koruma personelimiz ve iş makinalarımızla çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bilindiği üzere sivrisinek durgun suya yumurtasını bırakarak ürüyor. Bu nedenle menfezlerde su akışının devamını sağlamak zorundayız. Su akışını sağlayamazsak sivrisinek üreme alanları oluşmaktadır. Bu yüzden devamlı olarak menfezleri açık tutarak su akışını sağlıyoruz. İlaçlama biriminde çalışan menfez ekip personellerimiz devamlı menfezlerle ilgili gerekli kontrolleri yapmaktadır” dedi.



“Menfezlerin açılması sel ve su birikintisi riskini azaltıyor”

Menfezlerde yürüttükleri temizlik çalışmalarıyla su akışını sağlayarak sele neden olacak su birikintisini de en aza indirdiklerini ifade eden Gül, “Menfezlerin açılmasının bir faydası da kış aylarında sel riskini ortadan kaldırmasıdır. Menfezler açık olduğu sürece yağan yağmur suları menfezlerden deniz kanalına doğru akarak şehrimizin çeşitli yerlerinde su birikintisini önlemektedir” diye konuştu.

Menfezlerde tıkanıklığa sebep olan atıkları temizleyip Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı’na bağlı Atık Şube Müdürlüğü’nün araçlarıyla izinli atık sahalarına boşalttıklarını kaydeden Gül, yapılan temizlikle ilaç sarfiyatını da azalttıklarını vurguladı. Gül, “Menfez çalışmasının yanı sıra aynı zamanda mazgal, foseptik, rögar gibi alanlarda da sivrisinekle mücadele çalışmamız devam etmektedir. Mazgallarda tıkanıklıkları engellemek için arkadaşlarımız ilaçlama ile birlikte gerekli görülen yerlerde temizlik de yapmaktadır. Menfez çalışmalarımız sonrası ilaçlama yapmıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.