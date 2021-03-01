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Mersin'de 8 bin haneye 50 bin kez evde sağlık, bakım ve destek hizmeti

İHA

Mersin'de 8 bin haneye 50 bin kez evde sağlık, bakım ve destek hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın evde sağlık, bakım ve destek hizmetleri kapsamında hastalar evlerinde ziyaret ediliyor, muayene ve kontrolleri, kişisel bakım ve temizlikleri yapılıyor. Ekipler tarafından Nisan 2019’dan bu yana 7 bin 951 haneye 49 bin 385 kez hizmet verildi.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde verilen hizmet ile hastalar evlerinde ziyaret ediliyor, muayene ve kontrolleri yapılıyor. Evde kişisel bakım hizmeti ve ev temizliği hizmetleri ile de yaş almışlar, yatalak hastalar ve özel gereksinimli bireylerin ev temizliği ve kişisel bakımları yapılıyor. Daire Başkanlığı bünyesinde kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Bakım, Onarım, Tadilat Aracı ile de talep eden dezavantajlı vatandaşların küçük tamir, bakım ve onarım işlemleri yapılıyor. Evde sağlık ve bakım hizmeti için kurulan özel ekip, kentin en ücra köşelerine kadar gidiyor, yaş almış, bakıma muhtaç ve yatalak hastaların muayenelerini ve rutin kontrollerini yapıyor. Durumu müsait olmadığı için evinden çıkamayan dezavantajlı kesimin en memnun olduğu hizmetlerden olan evde sağlık ve bakımdan 2019 yılı Nisan ayından bu yana bin 688 hane 24 bin 830 kez sağlık hizmeti, 842 hane 4 bin 904 kez fizyoterapi hizmeti alırken, 152 hane de 496 kez psikolojik destek hizmetinden faydalandı.

Evde kişisel bakım ve ev temizliği hizmeti de vatandaşlardan büyük beğeni topluyor
Evde kişisel bakım ve ev temizliği hizmeti de vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Kişisel bakımını ve ev temizliğini gerçekleştiremeyen vatandaşların imdadına yine Büyükşehir Belediyesi yetişiyor. Her geçen gün daha çok vatandaşa ulaşılan hizmet kapsamında 2019 yılının Nisan ayından bu yana 864 hane 4 bin 13 kez temizlik hizmetinden, 875 hane 9 bin 433 kez kişisel bakım hizmetinden yararlandı. 2019 yılının Eylül ayında başlatılan Yaşlı Destek Hizmeti kapsamında ise 263 yaş almış vatandaş Büyükşehir’in ekipleri tarafından her gün aranarak, ihtiyaçları ve genel sağlık durumları soruluyor. Evdeki küçük tadilat ve tamirat işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar da yine Büyükşehir’e ulaşıyor. Kısa süre önce hizmete alınan Bakım, Onarım, Tadilat Aracı ile dezavantajlı vatandaşların evlerindeki küçük tamirat, bakım ve onarım işlemleri yapılıyor. 2020 Kasım ayında başlayan hizmet kapsamında 263 yaş almış vatandaş her gün aranarak evlerinde ufak tamirat işlerinin olup olmadığı soruluyor.
Büyükşehir tarafından yürütülen sosyal çalışma kapsamında ise sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşların mevcut durumları tespit edilerek, durumlarına uygun hizmetlerden ve gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanıyor. Bu çalışma ile ailelerin ihtiyaçları doğru biçimde belirlenip, yönlendirmeler gerçekleştiriliyor. Büyükşehir ekipleri tarafından 2019 Nisan ayından bu yana 3 bin 530 haneye 5 bin 709 kez sosyal çalışma kapsamında hizmet verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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