Mersin Üniversitesi ile MERYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Üniversitesi ile MERYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

İHA

Mersin Üniversitesi ile MERYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) arasında, Mersin’de faaliyet gösteren firmaların ArGe ve inovasyon kapasitelerini arttırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokolün imza töreni üniversitenin Senato Odasında gerçekleştirildi. Törene, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, MERYAD Yönetim Kurulu Başkanı Çoşkun Doğmuş ve dernek üyeleri katıldı.

“İş dünyası ile üniversitelerin bir araya gelmesi çok önemli”
Rektör Çamsarı, törende yaptığı konuşmada, iş dünyası ile üniversitelerin bir araya gelmesinin çok önemli olduğu belirterek, “Üniversitemizde birçok proje gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen her kurumla projelerimiz var. İş dünyamızın da bizlerle işbirliği yapma isteğini biliyorum. Sektördeki insanlarımızla bir araya gelmek, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıp destek istemek için çok önemli. Üniversitemiz her alanda kendisini yukarıya taşımaya devam ediyor. Altyapımızı tamamladıktan sonra akademik olarak başarılar kazandırmak bizleri gururlandırıyor. Bu sayede tüm eğitim seviyelerindeki öğrenci kalitemiz de artmış oluyor ve üniversitemiz daha da iyi bir konuma yükseliyor” dedi.

“Kanser Araştırma Topluluğu kurduk”
Dernek üyelerine üniversitenin kazandığı ödüller ve gerçekleştirilen projeler hakkında da bilgiler veren Çamsarı, “Üniversitemiz son dönemde şehrine en fazla katkı sunan üniversite ve en iyi turizm projesi ödüllerinin sahibi oldu. Bu ödüller bizim için gurur verici. Erdemli Belediyemiz ile bir Avrupa Birliği projesi de gerçekleştiriyoruz. Merkez olmayan bir ilçenin böyle bir proje yapabilmesi çok anlamlı ve önemli. Yine Mezitli’de belediyemiz ile birlikte Taş Mektep’i kültür, sanat ve turizm alanında ilçemiz için bir çekim alanı haline getiriyoruz. İçerisinde birçok önemli etkinlik ve eğitim olacak. Hastanemizde ise rutin hizmetinin dışında 4 farklı fakülteden 18 hocamızı bir araya getirerek bir kanser araştırma topluluğu kurduk. FenEdebiyat, Eczacılık, Tıp ve Mühendislik Fakültelerimiz bu topluluğun içerisinde. Topluluk, periyodik olarak bir araya gelerek daha önce denenmemiş veya ilerlememiş çalışmalarla kanser tedavisi üzerine ağırlık verilecek. En az 2 milyon liraya kadar çıkacağımız bütçeyle araştırmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Çamsarı, imzalayacakları protokol ile gerçekleştirilecek projelerin, MEÜ, Mersin ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.
MERYAD Başkanı Doğmuş ise “Üniversite ile iş dünyası arasındaki bağın her geçen gün arttığını görüyoruz ve bu da tüm ülke için örnek gösterilmesi gereken bir durum. Biz de dernek olarak, işbirliği ile bu durumu daha da geliştirmek ve katkı sunmak istedik. İş insanları olarak üniversitemizin hem akademik hem de teknik imkanlarından faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Çamsarı ve Doğmuş, işbirliği protokolünü imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de şiddetli rüzgar seraları yerle bir etti Erdemli ilçesinde örtü altı üretimin yoğun yapıldığı bölgelerdeki seralar şiddetli rüzgardan zarar gördü
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli rüzgar seraları yerle bir ...
Mersin'den Irak’a ihraç edilen baklada hasat sona erdi Bu yıl üretilen 6 bin ton baklanın yaklaşık yarısının Irak'a ihraç edildiği, kalan kısmının ise iç piyasada tüketildiği belirtildi
YEREL HABERLER Mersin'den Irak’a ihraç edilen baklada hasat sona ...
Tarsus Belediyesi, yerli ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, yerli ayçiçeği tohumlarını ...
'Kazandıran borsa ilanı' yalanıyla dolandırıcılık yapan 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER 'Kazandıran borsa ilanı' yalanıyla dolandırıcılık ...
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularıyla ...
Akdeniz Belediyesinden ailelere eğitim
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden ailelere eğitim
Sahte borsa ile 15 kişiyi dolandırdılar Mersin'de ele geçirdiği sosyal medya hesapları üzerinden 'kazandıran borsa' adıyla paylaşım yapan ve güven vererek 15 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sahte borsa ile 15 kişiyi dolandırdılar Mersin'de ele ...
Sevgi Kavşağı, SCADA Merkezi ile 7/24 izleniyor
YEREL HABERLER Sevgi Kavşağı, SCADA Merkezi ile 7/24 izleniyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5. Uluslararası Biyosidal Kongresine katıldı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5. Uluslararası ...
Türkiye'de yılda 32 milyon ton atık oluşuyor
YEREL HABERLER Türkiye'de yılda 32 milyon ton atık oluşuyor
Akdeniz zabıtasından korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Akdeniz zabıtasından korona virüs denetimi
(Özel) Virüs bulaşmasın diye aylardır ailelerinden uzakta yaşıyorlar Mersin’de Mustafa Baysan öğrenci yurdunda kalan sağlık çalışanları, özlemleri her geçen gün katlanarak artmasına karşın, ailelerini ve yakınlarını riske atmamak için pandemi bitene kadar eve dönmemekte kararlı
YEREL HABERLER (Özel) Virüs bulaşmasın diye aylardır ailelerinden ...
Mersinden Kadın Kooperatifine iki ödül
YEREL HABERLER Mersinden Kadın Kooperatifine iki ödül
Seçer, Tarsus ekonomisine yön verenlerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yetkim dahilinde Tarsus'a her türlü katkıyı verme arzusundayım"
YEREL HABERLER Seçer, Tarsus ekonomisine yön verenlerle ...
Sarı: "Mersin, sokakta çalışan çocuklar konusunda en başarılı il"
YEREL HABERLER Sarı: "Mersin, sokakta çalışan çocuklar konusunda en ...
Jandarmadan 'huzurlu sokaklar' uygulaması Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 251 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'narkotik ve huzurlu sokaklar' uygulamasında, 44 kök kenevir bitkisi ve 120 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan 'huzurlu sokaklar' uygulaması Mersin İl ...
Çukurova basketbol, Canik'i konuk edecek
YEREL HABERLER Çukurova basketbol, Canik'i konuk edecek
Toroslar’ın yaylalarında yol çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar’ın yaylalarında yol çalışmaları aralıksız ...
‘Mersin’in Kadınları Tiyatro’da’ izleyiciyle buluşuyor
YEREL HABERLER ‘Mersin’in Kadınları Tiyatro’da’ izleyiciyle ...
Mersin'de 3 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 3 katlı metruk bina kontrollü şekilde ...
MEÜ öğrencisi milli atlet Ersu Şaşma Türk atletizm tarihine geçti
YEREL HABERLER MEÜ öğrencisi milli atlet Ersu Şaşma Türk atletizm ...
Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar
YEREL HABERLER Meşhur kayaya çıkıp, objektif hilesiyle şaşırttılar
Mersin Üniversitesinde göçle gelenlerin sorunları masaya yatırıldı Rektör Çamsarı: “Göçle gelen misafirlerin topluma uyumu için birçok proje gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesinde göçle gelenlerin sorunları ...
Kablo hırsızı akıma kapılınca, suç ortağı 2 kişiyle birlikte yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Kablo hırsızı akıma kapılınca, suç ortağı 2 kişiyle ...