Mersin Üniversitesi ile MERYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) arasında, Mersin’de faaliyet gösteren firmaların ArGe ve inovasyon kapasitelerini arttırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokolün imza töreni üniversitenin Senato Odasında gerçekleştirildi. Törene, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, MERYAD Yönetim Kurulu Başkanı Çoşkun Doğmuş ve dernek üyeleri katıldı.



“İş dünyası ile üniversitelerin bir araya gelmesi çok önemli”

Rektör Çamsarı, törende yaptığı konuşmada, iş dünyası ile üniversitelerin bir araya gelmesinin çok önemli olduğu belirterek, “Üniversitemizde birçok proje gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen her kurumla projelerimiz var. İş dünyamızın da bizlerle işbirliği yapma isteğini biliyorum. Sektördeki insanlarımızla bir araya gelmek, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıp destek istemek için çok önemli. Üniversitemiz her alanda kendisini yukarıya taşımaya devam ediyor. Altyapımızı tamamladıktan sonra akademik olarak başarılar kazandırmak bizleri gururlandırıyor. Bu sayede tüm eğitim seviyelerindeki öğrenci kalitemiz de artmış oluyor ve üniversitemiz daha da iyi bir konuma yükseliyor” dedi.



“Kanser Araştırma Topluluğu kurduk”

Dernek üyelerine üniversitenin kazandığı ödüller ve gerçekleştirilen projeler hakkında da bilgiler veren Çamsarı, “Üniversitemiz son dönemde şehrine en fazla katkı sunan üniversite ve en iyi turizm projesi ödüllerinin sahibi oldu. Bu ödüller bizim için gurur verici. Erdemli Belediyemiz ile bir Avrupa Birliği projesi de gerçekleştiriyoruz. Merkez olmayan bir ilçenin böyle bir proje yapabilmesi çok anlamlı ve önemli. Yine Mezitli’de belediyemiz ile birlikte Taş Mektep’i kültür, sanat ve turizm alanında ilçemiz için bir çekim alanı haline getiriyoruz. İçerisinde birçok önemli etkinlik ve eğitim olacak. Hastanemizde ise rutin hizmetinin dışında 4 farklı fakülteden 18 hocamızı bir araya getirerek bir kanser araştırma topluluğu kurduk. FenEdebiyat, Eczacılık, Tıp ve Mühendislik Fakültelerimiz bu topluluğun içerisinde. Topluluk, periyodik olarak bir araya gelerek daha önce denenmemiş veya ilerlememiş çalışmalarla kanser tedavisi üzerine ağırlık verilecek. En az 2 milyon liraya kadar çıkacağımız bütçeyle araştırmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çamsarı, imzalayacakları protokol ile gerçekleştirilecek projelerin, MEÜ, Mersin ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

MERYAD Başkanı Doğmuş ise “Üniversite ile iş dünyası arasındaki bağın her geçen gün arttığını görüyoruz ve bu da tüm ülke için örnek gösterilmesi gereken bir durum. Biz de dernek olarak, işbirliği ile bu durumu daha da geliştirmek ve katkı sunmak istedik. İş insanları olarak üniversitemizin hem akademik hem de teknik imkanlarından faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çamsarı ve Doğmuş, işbirliği protokolünü imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.