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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz belediyesinden down sendromlu milli sporcularla etkinlik

İHA

Akdeniz belediyesinden down sendromlu milli sporcularla etkinlik

Türkiye’nin ilk down sendromlu milli sporcuları, düzenlenen etkinlikte, Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü kick boks sporcuları ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Farklılıklarımızı eleştirerek değil bu hayatı hep birlikte paylaşarak mutlu olabiliriz” dedi.
Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir spor etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.
Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonunda gerçekleşen etkinlikte, Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü kick boks sporcuları ile Türkiye’nin ilk down sendromlu milli sporcuları temsili müsabaka yaptı. Müsabaka öncesinde Akdeniz Belediyesinde görevli uzman psikolog tarafından özel gereksinimli bireylerin topluma entegre olabilmeleri ve down sendromlu bireylerin de farklılıklarına saygı ve empati duyulabilmesi amacıyla “Farklılıklarımızla Bir Bütünüz” atölye çalışması düzenlendi. Atölye çalışmasının ardından down sendromlu bireyler, Akdeniz Belediyesi sporcularına liderlik ederek judo taktikleri öğretti.

"En büyük zenginliğimiz farklılıklarımızdır"
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dünya üzerinde milyarlarca insan, farklılıklarımızla yaşıyoruz. Her birimizin fizyolojik ya da karakteristik çok çeşitli özellikleri var. İnsanlığın da en büyük zenginliği işte bu farklı olma halleridir. 10 Kasım 2011 tarihinde Birleşmiş Milletlerin aldığı kararla 21 Mart, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü olarak tanımlandı. Bu yeryüzünü bizler, genetik farklılığı olan down sendromlu bireylerle de paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu farklılıklar onları ayrıcalıklı kılıyor"
İnsanlarda 46 kromozomun bulunduğuna dikkat çeken Gültak, "Down sendromlu bireylerde ise kromozomun 47 olduğu ve bölünürken dağılmadığı gözleniyor. Canlılarda bulunan 21. sıradaki kromozom, bu kardeşlerimizde 3 tane bulunuyor. Yani +1 farkla bu dünyaya geliyorlar. Bu farklılıkları onları ayrıcalıklı da kılıyor. 6. hisleri oldukça kuvvetlidir. Öğrendiklerini kesinlikle unutmazlar. Kin, nefret gibi duyguları asla taşımazlar. Ne yazık ki, onların bu farklılığı çoğu zaman hastalık olarak nitelendirilebiliyor. Bu çok yanlış. Genel bir kanı olarak, sanıldığının aksine down sendromu kesinlikle bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Bunu asla unutmamalıyız. Öte yandan, down sendromlu bireyler kendi kişisel gelişimleri için özel olarak ilgiye ihtiyaç duyarlar. Bizlerin görevi, onları bu süreçte yalnız bırakmamaktır” diye konuştu.

"Farklılıklarımızı eleştirmemeliyiz"
Down sendromlu bireylere yönelik neler yapılabileceği noktasında açıklamalarda bulunan Başkan Gültak, "Bence en önemlisi, sosyal hayata entegrasyonlarında onları teşvik etmeliyiz. Böylece değerli ailelerine de en büyük ve en anlamlı desteği vermiş oluruz diye düşünüyorum. Bizlere +1 fark katan tüm kardeşlerimize ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Onların bu hassasiyetlerini anlayarak, o güzel dünyalarına karşı bizlerin de hassas olmamız gerektiğini unutmayalım. Çünkü farklılıklarımızı eleştirerek değil, bu hayatı hep birlikte paylaşarak mutlu olabiliriz" şeklinde konuştu.
Düzenlenen temsili müsabakanın ardından Başkan Gültak, Türkiye’nin ilk down sendromlu milli judocularına “+1 Farkla Birinciyiz” temalı madalya ve hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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