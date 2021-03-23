Kağıtları keserek 3 boyutlu tablo yapıyorlar

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi bünyesinde bulunan Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK), 41 branşta eğitim ve sosyal faaliyetlerini sürdürüyor. Kursiyerlerin hem güzel vakit geçirdiği hem de meslek edindiği bu eğitimlerden biri olan kağıt rölyef kursu da yoğun ilgi görüyor.

Sağlık Mahallesi'ndeki Adnan Kahveci Parkı'nın içerisinde bulunan kurs merkezinde, kağıt rölyef ve ahşap boyama kurslarına katılan özellikle ev hanımları, hem günün stresini atıyor hem de el becerilerini geliştiriyor. Pandemi şartlarının göz önüne alınarak verilen kurslardan oldukça memnuniyet duyduklarını belirten kursiyerler, bu kursları açtığı için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kurslara katılarak meslek öğrenen kadınları tebrik etti. Toroslar Belediyesi olarak spor, kültür ve sanat kurslarıyla bölge sakinlerine daha güzel ve kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydeden Yılmaz, "TORTEK Merkezimizde bu yıl yaklaşık 700 kursiyerimiz eğitim alıyor. 41 branşta eğitim alan kursiyerlerimiz hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de yeteneklerini keşfediyorlar. Aynı zamanda ilçemize gelen misafirlerimize ve şehir dışına yaptığımız ziyaretlerde TORTEK ürünlerimizi takdim ediyoruz. TORTEK'te el emeği ile sanatı buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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