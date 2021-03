Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda’ya ihraç ediliyor Mart ayının başlarında kilosu 250 TL’den satılan halen 150 liradan alıcı bulan örtü altı can eriği üreticisini güldürdü

Mersin'in Silifke ilçesinin Göksu Vadisi köylerinde örtü altında üretilen ve turfanda olarak satılan can eriği 150 TL’lik kilosu ile üreticisini sevindirmeye devam ediyor. Hasadı yapılan erikler, 100'er gramlık kaselere konularak iç piyasada İstanbul, Ankara ve İzmir’e gönderilirken, Rusya, Almanya ve Hollanda’ya ihraç ediliyor.

Mart ayının başlarında 250 TL’den ilk satışı yapılan ve ihracatının da açık olması nedeniyle halen 150 TL’den alıcı bulan örtü altı can eriği üreticileri fiyatlardan ve satışlardan memnun olduklarını ifade ettiler. Hasadı yapılan erikler, 100'er gramlık kaselere konularak iç piyasada İstanbul, Ankara ve İzmir’e, gönderilirken, dış piyasada ise Rusya, Almanya ve Hollanda’ya ihraç ediliyor.

Açık alanda ise nisan ayında hasat beklediklerini ifade eden erik üreticisi Murat Temur, "Örtü altında yaklaşık 200 dönüme yakın bir arazimiz var. Buradan 200 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Açık alanda ise hasat Nisan ayının ilk haftasında başlayacak" dedi.

İhracattan dolayı erik fiyatlarının iyi gittiğini ifade eden Temur, “Kilosu 250 TL ile başladığımız erik satışımız şu günlerde 150 TL’den devam ediyor. Bu fiyatlar tüm üreticiyi sevindiriyor. Bu şekilde giderse üreticiler hem ettiği masrafı fazlasıyla alacak, hem de biraz para kazanmış olacak. İnşallah açıkta erik hasadı başladığında da eriklerimizi 4050 TL arasında satabilirsek iyi para kazanmış olacağız. Şu an Türkiye’nin her yerinden tüccarlar bu bölgenin eriğini alabilmek için geliyor. Bu da bizleri sevindiriyor. Tüm üretici arkadaşlarımıza hayırlı ve bereketli hasatlar diliyorum” dedi.

