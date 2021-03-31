Başkan Özyiğit ve muhtarlar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özyiğit ve muhtarlar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı

İHA

Başkan Özyiğit ve muhtarlar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir mahalle muhtarları Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediye Başkanı olarak muhtarlarımızla Ulu Önderimizin huzurunda bulunmak hayatımdaki en duygusal anlardan biri” dedi.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, beraberinde CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve mahalle muhtarlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Özyiğit, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunuldu. Özyiğit, daha sonra Anıtkabir Şeref Defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.
Anıtkabir Şeref Defterini imzalayan Başkan Özyiğit, deftere şunları yazdı:
"Eşsiz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; devrimlerinizin koruyucusu ve cumhuriyetin yılmaz bekçisi bir belediye başkanı olarak büyük bir gururla manevi huzurlarınızdayım. Sizin de işaret ettiğiniz gibi aklın ve bilimin ışığında ülkemize ve halkımıza şerefle hizmet vermekteyiz. Büyük Atatürk, mutlulukla ifade etmek isterim ki, bir asır önce ifade ettiğiniz sözleriniz bilimle hiçbir zaman ters düşmedi. Umutlarımızı besleyen azminiz ve kararlılığınızla açtığınız yolda, ilkelerinizi rehber edinerek uygar ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti için çalışmaya devam edeceğiz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekilleri, Yenişehir İlçe Başkanı ve Yenişehir mahalle muhtarlarımızla sizi saygı, özlem ve minnetle anıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’in şubat ayı ihracatı yüzde 40,2 artışla 379 milyon dolar oldu
YEREL HABERLER Mersin’in şubat ayı ihracatı yüzde 40,2 artışla 379 ...
Her 8 erkekten ve 11 kadından birinin kanser sebebiyle hayatını kaybedeceği öngörülüyor Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon yeni kanser vakası saptandığını, hastalığa bağlı olarak ise 9,6 milyon kişinin öldüğünü belirtti Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde her 8 erkekten ve her 11 kadından birinin kanser sebebiyle hayatını kaybedeceğinin öngörüldüğünü belirten Ceviz, pandemide de kanser taramalarının ertelenmemesi uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Her 8 erkekten ve 11 kadından birinin kanser ...
Türkiye’nin ilk tarım ve gıda teknoparkı hayata geçiyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk tarım ve gıda teknoparkı hayata ...
Mersin’de ‘Yaşlı Dostu Kent Çalıştayı’ yapıldı
YEREL HABERLER Mersin’de ‘Yaşlı Dostu Kent Çalıştayı’ yapıldı
Akkuyu NGS'de kullanılacak reaktörler en gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Yücel: "VVER tipi reaktörler geliştirilmiş en güvenilir reaktörlerdir” Reaktör Tasarım Mühendisi Dr. Can Turgut: “Akkuyu NGS bölgenin coğrafi şartları göz önüne alınarak inşa ediliyor”
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'de kullanılacak reaktörler en gelişmiş ...
Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Cemal Gürsel Caddesini yeniledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Cemal Gürsel Caddesini ...
Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını ...
Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin hava yastığı bölmesine gizlenmiş 2 kilo ...
Büyükşehir Belediyesinden çocukları okumaya özendirecek sanatsal çalışma
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden çocukları okumaya ...
Faciadan son anda kurtuldu Mersin'de dördüncü kattan düşen cam parçaları bir otomobile zarar verdi, bir vatandaş düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Faciadan son anda kurtuldu Mersin'de dördüncü kattan ...
3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba, hakim karşısında
YEREL HABERLER 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ...
Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış
Polis düğmeye bastı, uyuşturucu ortaya çıktı Mersin'de bir otomobilde arama yapan polisler, 2 kilo kokain ele geçirdi Polisler, hava yastığı bölümünde bulunan ve kilometre sıfırlayıcı düğmesine basılarak açılan zulada uyuşturucuya ulaşırken, düzenek görenleri şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Polis düğmeye bastı, uyuşturucu ortaya ...
Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Lüks otomobilin 50 bin lira değerindeki farlarını ...
25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar Mersin’de piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla biri kadın 4 kişi gözaltına alındı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan biri, ilk işlerinde yakalandıklarını ve pişman olduklarını söyledi
YEREL HABERLER 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını ...
Muhtarlardan karakol amirine veda programı
YEREL HABERLER Muhtarlardan karakol amirine veda programı
Kaza yapan araç alev aldı, 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Kaza yapan araç alev aldı, 2 kişiyi vatandaşlar ...
Düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu
Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü
Tarsus'un atalık tohumları İzmir'de
YEREL HABERLER Tarsus'un atalık tohumları İzmir'de
AK Parti'li Yılmaz’dan ikinci bölgeye doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz’dan ikinci bölgeye doğalgaz ...
Mezitli’de 62’nci jakaranda koruluğu merhum Dr. Yılmaz adına oluşturuldu
YEREL HABERLER Mezitli’de 62’nci jakaranda koruluğu merhum Dr. ...
Bozyazı’da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Bozyazı’da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' ...
Mersin'de kök hücre kampanyası Mersin Büyükşehir Belediyesince, kök hücre bekleyen başta 5 yaşındaki lösemi hastası Toprak Sami olmak üzere tüm hastalara umut olmak için kampanya başlatıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Vatandaşlarımızı kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz"
YEREL HABERLER Mersin'de kök hücre kampanyası Mersin Büyükşehir ...