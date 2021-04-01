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Tarsus'ta kaza: 4 yaralı

DHA

Tarsus'ta kaza: 4 yaralı


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye otobüsü ile dolmuşun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Takbaş Mahallesi üniversite güzergahında meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi şehir içi seferi yapan Mehmet E. idaresindeki 33 NCC 18 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen 33 NZ 132 plakalı dolmuş çarpıştı. Kazada dolmuştaki biri ağır 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-04-01 11:47:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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