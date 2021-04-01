Tarsus'ta kaza: 4 yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye otobüsü ile dolmuşun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Takbaş Mahallesi üniversite güzergahında meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi şehir içi seferi yapan Mehmet E. idaresindeki 33 NCC 18 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen 33 NZ 132 plakalı dolmuş çarpıştı. Kazada dolmuştaki biri ağır 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-04-01 11:47:12



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