Mersin'in en işlek caddelerinde yenileme çalışması yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin 38 noktasında yol yapım, kaldırım ve köprü imalatı gerçekleştiriyor.

155 araçiş makinesi ve 427 personelle yürütülen çalışmalar Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde sürdürülüyor. Akdeniz ilçesinde çalışmaları yoğunlaştıran Büyükşehir, normal süreçte trafik sirkülasyonu yoğun bir şekilde süren ancak tam kapanma sürecinde araç yoğunluğu azalan birçok caddede yenileme çalışmaları başlattı. Kuvayi Milliye Caddesi’nin GMK Bulvarı ile İstiklal Caddesi arasındaki kısmı da bu noktalardan birisi. Caddedeki yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşlar bu güzergahta daha konforlu seyahat edebilecek. Normal süreçte yenilenmesi halinde esnafın, toplu taşıma şoförlerinin ve sivil araç sürücülerinin yaşayabileceği olası mağduriyet, Büyükşehir’in tam kapanma sürecindeki ‘doğru hamlesi’ ile ortadan kalktı.

Akdeniz’in Kuvayı Milliye, Fasih Kayabalı, Cengiz Topel, Çakmak, Cemal Paşa, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Toroslar’ın Çiftçiler Caddesi, Yenişehir’in 34. Cadde ve 4. Çevreyolu gibi trafik yoğunluğu açısından önemli noktalarında süren yol ve kaldırım yapım çalışmaları, Tarsus’ta Hal Kompleksi, Yenice Atatürk Bulvarı, Erdemli’de ise Güzeoluk Caddesi’nde sürüyor. Büyükşehir bunun yanı sıra 13 ilçede merkez ve kırsalda yol bakım ve onarım çalışmalarına kentin cadde ve sokaklarında aralıksız olarak devam ediyor.

Akdeniz ilçesi SarıibrahimliEvci Mahallesi’nde bu süreçte ‘Sarı İbrahimli Evci Yolu Bağlarbaşı DSİ Kanal Üzerine Köprü Projesi’ kapsamında bir de köprü imalatı gerçekleştiren Büyükşehir, üreticinin de nakliyecinin de önemli bir ulaşım sorununu bu köprü sayesinde çözüme kavuşturuyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri, beton finişeri ile bordür yapımını uygulamaya başladı. Çalışmalar ilk etapta İsmet İnönü Bulvarı Abide Kavşağı’ndan başlayan ve Babil Kavşağı’na kadar devam eden gidişdönüş 24 kilometre uzunluğundaki çalışma Adnan Menderes Bulvarı’nı da kapsıyor.

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