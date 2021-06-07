Yenişehir’e hayırsever desteği ile eğitim ve rehabilitasyon merkezi yapılacak Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve hayırsever iş insanı Murat Çani arasında Yenişehir Belediyesi Özel İbrahim Çani Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin yapımı için işbirliği protokolü imzalandı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve hayırsever iş insanı Murat Çani arasında Yenişehir Belediyesi Özel İbrahim Çani Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin yapımı için işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Özyiğit, projeye bağışta bulunan Çani ailesine, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Daha önce temeli atılan ve yapımları devam eden Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Gündüz Bakımevi ve Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksi için hayırseverlerle işbirliği yapan Yenişehir Belediyesi, bir projeyi daha hayata geçiriyor. Hayırsever vatandaşların Yenişehir Belediyesine duyduğu güven Yenişehir halkına hizmet olarak geri dönüyor. Barbaros Mahallesinde kısa süre içerisinde temeli atılacak Yenişehir Belediyesi Özel İbrahim Çani Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi için işbirliği protokolü imzalandı.



“Bu gibi tesislere çok ihtiyacımız var”

08 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında yapılan merkezde özel çocukların sağlıklarına kavuşabileceklerini ifade eden Başkan Özyiğit, “Bu yatırımı ve bağışı kentimizin veya ülkemizin herhangi bir yerinde yapabilecekken, Yenişehir’i tercih etmeniz bizlere duyduğunuz güvenin bir göstergesi olması bizi de gururlandırdı. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Tabi burada yapacağımız merkezin çok büyük bir önemi var. Özel çocuklarımız var, onlar destek almak zorundalar ve destek alarak yaşamlarını idame etmeleri mümkün olan çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın gelişimsel problemlerini biz Yenişehir Akademide erken dönemde tespit etmeye çalışıyoruz, daha yaşamlarında geri dönüş mümkünken. Mesela otistik bulguları olan bir çocuğumuzun durumu 03 yaş arasında tespit edilirse ve ona rehabilitasyon merkezinde eğitim verilirse daha kolay tedavi edilebiliyor. Bunun örneklerin görüyoruz. Ancak, 3 yaşını geçtikten sonra zihinsel gelişiminin yüzde 70’i bu yaş arasında gerçekleştiği için iyileşme de çok zor oluyor. Onun için bu tesislere çok ihtiyacımız var. Bu tesislerde emin olun ki, bir doktor gibi yaşam kurtaracaksınız. Sizin vesile olmanız çok kıymetli. Bir insana yaşamını vermek ve o insanın kendi yaşamını idame ettirmesini sağlamak bütün bir aileyi kurtarıyor. Bir evde bir engelli birey varsa o tüm ailenin yaşamını etkiliyor. Dolayısıyla topluma böyle bir katkı sunuyorsunuz. Ben sizlere, İbrahim Çani evlatlarına çok teşekkür ediyorum. Merhuma da Allah’tan rahmet diliyorum, ışıklarda uyusun” dedi.



“İnşallah güzel bir proje olur”

Murat Çani’nin kardeşi İsa Çani ise babaları İbrahim Çani adına böyle bir eser bırakmak istediklerini kaydederek, gelecek nesillere faydalı bir çalışma yapmayı arzulandıklarını söyledi. İsa Çani “Başkanım, başta siz olmak üzere tüm belediye meclis üyelerine, başkan yardımcılarına, belediye çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu yatırımı özellikle Yenişehir’de yapmak gibi bir şartımız yoktu. Bunu burada yapmamızın tek nedeni size olan sevgimiz ve saygımız. Bu yüzden bu yatırımın burada olmasını istedik. İnşallah güzel bir proje, gelecek nesillere faydalı bir tesis olur. Biz de İbrahim Çani çocukları olarak ona layık olmak için onun adına böyle bir eser yapmaya çalıştık. Sizin bir sloganınız vardı; ‘Biz gelecek seçimlere değil, gelecek nesillere yatırım yapıyoruz’ diye; biz de inşallah gelecek nesillere faydalı bir çalışma yaparız” diye konuştu.

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