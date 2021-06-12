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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mutlu Yaşam Köyü, misafirlerini kabul etmeye başladı

İHA

Mutlu Yaşam Köyü, misafirlerini kabul etmeye başladı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mutlu Yaşam Köyü Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllük Merkezi, misafirlerini kabul etmeye başladı.
Geçtiğimiz yıl yurtdışından gelen konuk öğrencileri ağırlayan Mutlu Yaşam Köyünün açılışı, geçtiğimiz günlerde yapılan törenle yapıldı. Kısa bir süre önce, uluslararası ağı bulunan bir sivil toplum kuruluşu tarafından AnneBabaÇocuk Kampı Mutlu Yaşam Köyünde yapılmıştı. Yine Atatürk’ün Mezitli’ye gelişinin yıldönümü etkinliklerin adresi de Mutlu Yaşam Köyü olmuştu. Pandemi tedbirleri altında vatandaşların güzel zaman geçirdiği Mutlu Yaşam Köyünde, çocuklar oyun gruplarında zaman geçiriyor, hayvanlarla oynuyor. Atların, kaz, ördek ve hindilerin bulunduğu alandaki Rıfkı isimli pointer cinsi köpek ise çocukların sevgilisi oldu. Çocuklar Rıfkı’nın yaptığı gösteriden, Rıfkı ise kendisine olan ilgiden son derece memnun. 20 dönümlük bir alanda son derece modern imkanlara sahip, 5 yıldızlı otel odalarını aratmayan bungalov tipi evlerin, konukların güzel zaman geçireceği ve yeteneklerini geliştirerek sergileyecekleri uygulama atölyelerinin, hobi alanlarının, proje pazarlarının yer aldığı Mutlu Yaşam Köyü, muhteşem çevre düzenlemesi ve sağladığı imkanlarla dikkat çekiyor. Yürüyüş yolları, aktivite alanları, oyun parkurları, hobi bahçeleri, spor alanları bulunan Tece Şahintepe Mahallesindeki Mutlu Yaşam Köyünde 7'den 70'e her yaştan insan yararlanabiliyor. Eğitim kamplarına katılıp, doğa ile iç içe, hayvan besleyerek, hobilerini hayata geçiriyor, üretimlerini pazarlayabiliyor.

"Mutlu Yaşam Köyü dünyaya örnek olacak"
Mutlu Yaşam Köyünün dünyaya örnek olacağını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Bu projede en önem verdiğimiz konu, vatandaşlarımızın bu köye geldiklerinde birbirleriyle kaynaşmaları ve şehirden uzaklaşıp güzel vakit geçirmeleridir. Mutlu Yaşam Köyü, bölgede bir ilk. Bu projemizle ilgili daha önce Mersin Üniversitesi ile de bir ön çalışma yapmıştık. Davultepe ve Tece arasında 20 dönümlük bir alanda Mutlu Yaşam Köyü projemiz kontrollü olarak misafirlerini kabul etmeye başladı. Daha önce yurt dışından gelen konuklarımızı Mutlu Yaşam Köyümüzde misafir etmiştik. Kısa bir süre önce, uluslararası ağı bulunan bir sivil toplum kuruluşu tarafından AnneBabaÇocuk Kampı Mutlu Yaşam Köyünde yapılmıştı. Yine Atatürk’ün Mezitli’ye gelişinin yıldönümü etkinliklerin adresi de Mutlu Yaşam Köyü olmuştu. Haziran ayı başında da muhteşem törenle açılışımızı yaptık. Mutlu Yaşam Köyü’nün kurgusunu yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere üç başlık altında toplamak mümkün. Fakat tüm kurgunun merkezinde yerel düzey gençlik çalışması vardır, diğer tüm konu ve başlıklar Mezitli’de yaşayan çocukların ve gençlerin daha mutlu bir yaşamı olmasıyla ilgilidir" dedi.
Son derece işlevsel bir mekan kazandıklarına vurgu yapan Tarhan, “Pandemi sürecinde misafir kabul etmeyerek çevre düzenlemesine ağırlık verdik. Önümüzdeki süreçte dileyen vatandaşlarımız bu evlerde de hafta sonu dinlenmek üzere kalabilecekler. Mutlu Yaşam Köyümüzün ilk misafirleri olan köpeğimiz Rıfkı, atlar ve ördeklerle çok güzel zaman geçirecekler. Kısa sürede bu hayvan popülasyonumuzu daha da genişleterek büyük bir çiftlik havasına bürünecek. Vatandaşlarımız, boş zamanlarında vakit geçirmek yerine daha interaktif hareket içerisinde, biraz üretime de dönük olarak faaliyette bulunacak. Çocuğu ile emeklisi ile bir taraftan bahçe işi ile uğraşırken bir taraftan müzik yapan veya hayvansal bazı ürünlerle ilgili süt ürünleri elde edecek, bunları değerlendirecek proje pazarını bünyesinde barındıracak. Tarımsal üretim, ahşap işleri, doğrama işleri ile uğraşmak gibi vatandaşlardan gelen her talebi değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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