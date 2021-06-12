Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti

İHA

Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın yerli ve organik tarımı geliştirmek ve yaymak amacıyla “Ata Tohumu Miras” projesi kapsamında başlattığı yerli tohum atağı, soya fasulyesi ekimi ile devam ediyor. Proje kapsamında Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarsus Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında 25 dekarlık arazide 5 dekar ANP çeşit olan yerli tohum soya fasulyesi ekimi yapıldı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesinde gerçekleştirilen ekime Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Ahmet Korhan Şahar, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler ve çiftçiler katıldı.

”Soya, dünyanın 1 numaralı bitkisel ürünüdür”
Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü teknik ekipleri tarafından ıslah edilen ANP çeşidi yerli soya fasulyesi ile ilgili konuşan Dr. Şahar, ”Soya, çok kıymetli bir ürün. Özellikle yağlı bir bitki olduğu ve yem sanayisinde kullanıldığı için aslında dünyanın bir numaralı bitkisel ürünüdür. Türkiye’de de ekim olarak daha çok Çukurova bölgesinde Mersin, Osmaniye gibi şehirlerde çok yaygın ekilmekte; ortalama yüzde 75’in üzerinde. Ekim oranlarının yüksek olması tabi ki çiftçi açısından avantajlı durumda oluyor. Tarsus Belediyesi ile yaptığımız protokoller doğrultusunda soyanın önemini ve soyanın çiftçiye olan katkısını inşallah göstereceğiz. Bu ekimler sonucunda da çiftçi de güzel sonuçlar alacaktır. Tarsus Belediyesi’ne teşekkür ediyorum; böyle bir işbirliği yapıp bizleri de çiftçiyle buluşturduğu için. Bu tür şeylerin daha çok olmasını temenni ediyoruz; çünkü gerçekten çiftçiye dokundukça, çiftçiye ulaştıkça, çiftçiyle, üreticiyle bir araya geldikçe bu işlerin daha çok artacağını ve desteklerle çiftçilerimizin üreticilerin yanında olacağımızı gösteririz” dedi.

”Dışarıya bağımlı olmaktansa yerli ürünümüzü yetiştiriyoruz”
Tarlasında yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getiren çiftçi Yusuf Durmaz da ”Dışarıya bağlı olmaktansa kendi yerli üretimimiz olan ürünümüzü yetiştirip, düzgün bir verim alıp daha da çok çoğalması için elimizden geleni yapacağız. Çukurova bölgesinde daha karlı ve kazançlı olduğu için buna yöneliyoruz. Önce buğdayımızı hasat ediyoruz, sonra soyayı yetiştiriyoruz. Bölgemiz ve iklimimiz buna müsait olduğundan dolayı ikinci ürün soyayı yetiştirmekte bir sıkıntı çekmiyoruz. Verimimiz de güzel oluyor. Bu çalışmalardan dolayı Başkanımız Haluk Bozdoğan’a teşekkür ederim” diye konuştu.

”Yerli tohumu yaygınlaştırma çalışmalarımız devam edecek”
Çiftçiye destek verilen tohum miktarının dekara 9 kilogram ve toplamda 45 kilogram olduğunu ifade eden Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ernariçi ise ”Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarsus Belediyemiz arasında yapılan protokol kapsamında burada yerli çeşidimiz olan soya fasulyesi ikinci ürünün ekimini gerçekleştiriyoruz. Burada yerli çeşitler konusunda deneme yapmamıza imkan sağlayan çiftçimize çok teşekkür ederiz. Yerli tohumu yaygınlaştırma çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tarhan, Rus basınına Mezitli’yi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Rus basınına Mezitli’yi anlattı
Denizden çıkarılan birbirinden ilginç materyaller sergilendi
YEREL HABERLER Denizden çıkarılan birbirinden ilginç materyaller ...
Çocuk işçiliğine dikkat çektiler
YEREL HABERLER Çocuk işçiliğine dikkat çektiler
Mersin'de Leonardo da Vinci’ye saygı sergisi açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de Leonardo da Vinci’ye saygı sergisi açıldı
Yasadışı bahis operasyonuna 35 tutuklama Mersin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 89 kişiden 35'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Site üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içerisinde 190 milyon liralık para transferi olduğu tespit edilmişti
YEREL HABERLER Yasadışı bahis operasyonuna 35 tutuklama Mersin ...
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden dikkat çeken aşı çağrısı
YEREL HABERLER Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden dikkat ...
Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak çaldı
YEREL HABERLER Kapı önlerindeki ayakkabıları çöp kovasına doldurarak ...
Tarsus'ta çalınan araba parçalanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Tarsus'ta çalınan araba parçalanmış halde bulundu
Leclerc'dan Türkiye'ye teşekkür Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye temsilcisi Philippe Leclerc: "Türk hükümeti ve Türk halkına teşekkür ederiz"
YEREL HABERLER Leclerc'dan Türkiye'ye teşekkür Birleşmiş Milletler ...
Mutlu Yaşam Köyü, misafirlerini kabul etmeye başladı
YEREL HABERLER Mutlu Yaşam Köyü, misafirlerini kabul etmeye başladı
'33 Kadın' belgeselinde yer alan kadınlar Model Fabrikayı gezdi
YEREL HABERLER '33 Kadın' belgeselinde yer alan kadınlar Model ...
Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı
YEREL HABERLER Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı
Kariyer Merkezi'nden, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Semineri
YEREL HABERLER Kariyer Merkezi'nden, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ...
Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi
Çalınan otomobil, parçalanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Çalınan otomobil, parçalanmış halde bulundu
Denizden çıkanlar ‘pes’ dedirtti Mersin’in tek mavi bayraklı marinası olan Mersin Marinada yapılan deniz dibi temizliğinde alışveriş arabası bile çıktı
YEREL HABERLER Denizden çıkanlar ‘pes’ dedirtti Mersin’in tek mavi ...
MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, arıcıların sorunlarını dile getirdi “Tarım Bakanlığı arıcıları birliklerinin taleplerini dinlemelidir”
YEREL HABERLER MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, arıcıların ...
1. Lige yükselen GSK Kadın Hentbol Takımı, sevincini Başkan Seçer ile paylaştı
YEREL HABERLER 1. Lige yükselen GSK Kadın Hentbol Takımı, sevincini ...
Seçer: "Mersin'deki mülteci olayına öncelikle insan olarak yaklaşıyorum" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "BM Yüksek Komiserliğinin önemli bir çözüm ortağı olduğunu düşünüyorum"
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin'deki mülteci olayına öncelikle insan ...
Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz ...
Vali Su, Jandarma Teşkilatının 182’nci yılını kutladı
YEREL HABERLER Vali Su, Jandarma Teşkilatının 182’nci yılını kutladı
Ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı
YEREL HABERLER Ölüme terk edilen atı makinistler kurtardı
Makinist treni durdurup, rayların üzerindeki atı güvenli bölgeye aldı
YEREL HABERLER Makinist treni durdurup, rayların üzerindeki atı ...
Toros Üniversitesi SmartLab Teknoloji Transfer Ofisi faaliyete başladı
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi SmartLab Teknoloji Transfer Ofisi ...