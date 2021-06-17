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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilinçli Evlilik Atölyesi sona erdi

İHA

Bilinçli Evlilik Atölyesi sona erdi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "Bilinçli Evlilik Atölyesi", kapanış programıyla sona erdi.
Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin alanında uzman psikologları tarafından yürütülen Bilinçli Evlilik Atölyesi'nde mutlu evliliğin sırları konuşuldu. Atölye süresince Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir araya gelen çiftler, Toroslar Belediyesi Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi Psikologları Nazlı Bayram ve Havva Nur Günöz'ün, etkili iletişim, stres ve öfke yönetimi, evlilikte kadın ve erkeğin rolleri gibi konularda verdikleri seminerlerin ardından katılım belgelerini aldı. Psikolog Nazlı Bayram, kapanış programında kadına yönelik ve aile içi şiddetin yalnızca ev içerisinde değil, sokak ve iş yeri gibi toplumsal veya kamusal alanda da gerçekleşebileceğinin bilgisini vererek, "Şiddet varsa, sevgi yoktur" dedi.
Yüzde 87 oranında engeli bulunan Salih Meral ile eşi Aynur Meral ve yüzde 70 oranında engeli bulunan Şahide Çataltaş ile eşi Remzi Çataltaş, uzun ömürlü evlilikleriyle sevgi ile her engelin aşılacağının en büyük örneği oldu. Psikolojik şiddetin anlatıldığı seminer sırasında Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yetenekli oyuncuları da sahneye çıkarak, aile içi şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir tiyatro oyunu sergiledi. Tiyatro oyunu, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Yarım asrı deviren Cengiz çiftinden, uzun ve mutlu evlilik için öğütler
Oyunun ardından, atölyeye katılan Erol ve Fatma Cengiz çifti ise 57 yılı aşkın süren evliliklerinin sırlarını anlattı. Mutlu bir evlilik için sevgi ve saygının önemli olduğunu vurgulayan Erol Cengiz, evliliğin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Evliliğin iki temeli vardır. İç temeli kadındır, dış temeli de sevgi ve saygıdır. Sağlam temeller atılırsa bu ev yıkılmaz" dedi.
Aile kurumunun korunmasına ve güçlenmesine yönelik projeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise "Toplumun özü ve temeli ailedir. Fatih Sultan Mehmet Han der ki ‘şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder’. Biz de sağlıklı bir kent ve sağlıklı bir gelecek oluşturmak adına sosyal sorumluluk projelerimize önem veriyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de Bilinçli Evlilik Atölyemizdir. Atölye çalışmalarını başarıyla yürüten Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimize, tiyatro ekibimize ve atölyeye katılan tüm çiftlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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