Kore Gazisi Halil Gürsoy Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

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92 Yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Halil Gürsoy, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Gürsoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla ilçeye bağlı Karaahmetli Mahallesi'ndeki İmirzeli Mezarlığına getirildi. Gürsoy'un cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Tören sonunda gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.

Cenaze törenine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Mersin Merkez Komutanı Deniz Albay Turhan Şevket Şenol, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mustafa Akgül, Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Daire Başkanı Vedat Uzunbağ, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile merhumun yakınları katıldı.

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