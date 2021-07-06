Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Mersin'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri Projesi' kapsamında eğitim alan çocuklarla bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Mersin'e geldi. Meşalelerle karşılanan Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Kır Çiçekleri Projesi' kapsamında eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Mersin'e gelen Kılıçdaroğlu, gençler tarafından meşalelerle karşılandı. İlk olarak Macit Özkan Spor Kompleksi içinde bulunan Kırçiçeği Kız Yurdunu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada çocuklarla buluştu. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile parti yöneticileri eşlik ederken, yurtta eğitim alan çocuklar tarafından mini bir konser verildi. Eğiticilerden proje hakkında bilgiler de alan Kılıçdaroğlu, söz isteyen minik kız çocuklarını da tek tek dinledi. Çocuklarla zaman zaman şakalaşan Kılıçdaroğlu, çocuklara isteklerini de sordu.

Ziyaretin sonunda çocuklara başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, "Ailelerinize benim selamımı söylerseniz çok mutlu olurum. Hepinize başarılar. Umarım hayatın bir başka evresinde tekrar görüşürüz. O zaman siz daha da büyüyeceksiniz, belki daha önemli yerlerde olacaksınız. Hepinizin huzurunda bu güzel tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Sizlere başarı dilemek benim görevim. Umarım keyifli bir birliktelik yaşarsınız, arkadaşlıklarınız olacak. Ancak arkadaşlığınızı yaşam boyunca unutmayın. Çünkü dostluklar çok önemli" şeklinde konuştu.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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