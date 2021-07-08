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Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu

DHA

Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu


ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparktaki araçlarda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında tatilcilerin gözde merkezi olan Kızkalesi'nde otellerin ortak kullandığı otoparkta meydana geldi. Otoparktaki bazı araçlardan alevlerin yükseldiğini görünler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçları saran yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, 12 aracın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli ERDEMLİ (Mersin), (DHA)
2021-07-08 01:03:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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