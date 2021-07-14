Yenişehir Belediyesi çalışanlarından 'mavi kurdele' kampanyasına destek

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi çalışanları, 'çocuklar için mavi kurdele tak' kampanyasına destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından, 'çocuk istismarı ile mücadele ve farkındalık haftası' kapsamında başlatılan 'çocuklar için mavi kurdele tak' kampanyasına destek vermek amacıyla, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları mavi kurdele takarak çocuk istismarına ‘hayır’ dediler.

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