Rosatom ve Moskova Devlet Üniversitesi Deniz Araştırmaları Merkezi, işbirliği anlaşması imzaladı

– Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ve Moskova Devlet Üniversitesi Deniz Araştırmaları Merkezi, Arktik’te çevresel etki değerlendirmesi konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

Rosatom ve Moskova Devlet Üniversitesi Deniz Araştırmaları Merkezi, Rosatom’un düzenlediği “Arctic Day” etkinliği kapsamında St. Petersburg’da işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmaya, Rosatom’un Arktik İşleri Özel Temsilcisi Vladimir Panov ve Moskova Devlet Üniversitesi Denizcilik Araştırma Merkezi Genel Müdürü Dimitri Korost imza attı.

Anlaşma, Rusya’nın Arktik bölgesindeki su alanında, su üzerindeki ve su altındaki çevre güvenliğinin kapsamlı bir şekilde araştırılması ve gözlemlenmesi için pilot projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Arktik Bölgesi için Rusya Kalkınma Stratejisinde öngörülen hedefler uyarınca, nükleer tesislerin işletilmesi de dahil olmak üzere Kuzey Denizi Yolu (NSR) boyunca antropojenik faaliyetlerin Arktik çevresi üzerindeki etkisinin düzenli olarak değerlendirilmesi için bir ön program hazırlanacağını belirtti. Lihaçev programda, hem ulusal hem de uluslararası çevre değerlendirmesi deneyimlerden faydalanılacağını söyledi. Lihaçev, “Arktik’teki kıyı ve transit taşımacılığının yanı sıra NSR liman altyapısına hem inşa hem de işletme aşamasında çevre güvenliği merceğinden bakmalıyız. Arktik’teki her hareketimiz öncelikle ciddi bir çevresel etki değerlendirmesinden geçmelidir” dedi.

Dimitri Korost da “Gelecek yıl farklı ülkelerden gelen uzmanlardan oluşan bir grup oluşturulacak. Bu grup en iyi küresel uygulamalara dayalı bir dizi gözlem ve çevre güvenliği önlemleri geliştirmenin yanı sıra NSR’nin işletilmesinin çevresel etkisine ilişkin uluslararası, federal ve yerel kaynaklarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi için etkili bir mekanizma uygulamaya başlayacak” diye konuştu.

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