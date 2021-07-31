Büyükşehir Belediyesi, bayramda 8 bin 658 ton katı atık taşıdı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin vahşi depolama yöntemine son vermek için 7 ilçede hizmet veren katı atık aktarma istasyonları, Kurban Bayramı boyunca tam zamanlı çalıştı. Ekipler, vardiya ve araç sayısını artırarak 7 katı atık aktarma istasyonundan bayram boyunca toplam 8 bin 658 ton katı atık taşıdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ve yaz ayları dolayısıyla artan nüfusa bağlı olarak evsel katı atık artışını göz önünde bulunduran ekipler, atıkları kısa sürede bertaraf tesisine ulaştırmak için yoğun mesai harcadı. Ekipler, Yenişehir, Toroslar, Erdemli, Tarsus, Anamur, Çamlıyayla ve Gülnar’da bulunan 7 katı atık aktarma istasyonundan bayram boyunca toplam 8 bin 658 ton atık taşıdı. Katı atık aktarma istasyonuna getirilen atıklar Büyükşehir Belediyesinin Mersin merkez, Tarsus ve Silifke’de bulunan katı atık düzenli depolama tesislerine götürüldü.



Kurban Bayramında atık miktarı yüzde 11,89 arttı

Yaz aylarının gelmesiyle artan nüfusun yanı sıra Kurban Bayramında tatilci akınına uğrayan Mersin’de evsel nitelikli atıkların günlük ortalaması da artış gösterdi. Bu durum atıkların düzenli depolama tesislerine taşınmasında ek sefer ihtiyacını da beraberinde getirdi. Çevre temizliği konusunda hiçbir maliyet hesabı gütmeyen Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği ek seferlerle atıkların kısa sürede taşınmasını sağlayarak, görüntü, koku ve çevre kirliliğinin önüne geçti.

2023 Temmuz’u kapsayan Kurban Bayramında geçtiğimiz ayın aynı günlerine oranla günlük evsel katı atık miktarı yüzde 11,89 artış gösterdi. Artan atık miktarı, taşıma ve bertaraf maliyetlerini de 151 bin 741 lira artırdı. Özellikle yaz turizmi nedeniyle yoğun nüfus artışı gözlenen Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla ve Erdemli günlük ortalama atık miktarının en fazla arttığı ilçeler oldu.

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