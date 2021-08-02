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Rektör Çamsarı’dan Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma’ya kutlama

İHA

Rektör Çamsarı’dan Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma’ya kutlama

– Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında tarihi bir başarıya imza atarak, erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Mersin Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Ersu Şaşma’yı kutladı.
Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamada, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli sporcu Ersu Şaşma’nın, elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklediği belirtildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunlarında sırıkla atlama elemelerinde, 5.65 metrelik derece elde eden Şaşma’nın, adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdığı kaydedilen açıklamada, 1948 yılından bu yana sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçen milli sporcunun, yarın yapılacak finallerde altın madalya için mücadele edeceği bildirildi.
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Öğrencimiz Ersu Şaşma'yı, antrenörlerini ve hocalarını yürekten kutluyorum. Böyle bir tarihi başarı elde ederek hem üniversitemizin hem ülkemizin gururu oldu. İnşallah Ersu Şaşma bu başarısını madalya ile taçlandıracak” dedi.
Beden Eğitimi Yüksekokulunu hem altyapı hem kadro anlamında güçlendirerek Spor Bilimleri Fakültesi haline getirdiklerini belirten Prof. Dr. Çamsarı, fakülteden Ersu Şaşma gibi nice sporcunun yetişeceğine inancının tam olduğunu, Türk Bayrağını dalgalandırmak adına çalışan tüm öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Mersin Üniversitesi öğrencisi Ersu Şaşma, 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında erkekler sırıkla atlama finalinde 5’incilik elde etmiş, 23 yıldır kırılamayan sırıkla atlama Türkiye rekoru olan 5.70 metre engelini 5.72’ye çıkararak Türk atletizminin en eski rekorunu kırma başarısını da göstermişti.

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