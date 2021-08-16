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Seçer: “Sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında, Karadeniz illerinde meydana gelen sel felaketinde vatandaşların yanında olmak için 6 araç ve 12 itfaiye personeli ile Mutfak Tırını bölgeye gönderdiklerini söyledi

İHA

Seçer: “Sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında, Karadeniz illerinde meydana gelen sel felaketinde vatandaşların yanında olmak için 6 araç ve 12 itfaiye personeli ile Mutfak Tırını bölgeye gönderdiklerini söyledi

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karadeniz illerinde meydana gelen sel felaketinde vatandaşların yanında olmak için 6 araç ve 12 itfaiye personeli ile Mutfak Tırını bölgeye gönderdiklerini söyledi. Seçer, “Bölgede sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin ağustos ayı olağan toplantısının 2. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Başkan Seçer, orman yangınlarında büyük bir özveriyle çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ülkenin kuzeyinde yaşanan sel felaketleri için de seferber olduğunu, selde zarar görenlerin acısını paylaştıklarını söyledi.
Seçer, birbiri ardına yaşanan felaketlere dikkat çekerek, “Ülkemiz, önce Van’da ardından da Karadeniz bölgesinde art arda yaşanan sel felaketleri ve taşkınlarla karşı karşıya kaldı. Kastamonu’da, Bartın’da, Sinop’ta ve daha birçok bölgede oluşan afetlerde peş peşe acı haberler aldık. Ardahan ilçeleri ve köylerinde de aşırı dolu ve yağış sonrası sel felaketleri yaşandı. Karadeniz’de bugünkü açıklamalara göre 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Afetzede vatandaşlarımızın yanında olmak için Kastamonu Cide ve Sinop Ayancık’a 6 adet araç ve 12 itfaiye personelimizi, ayrıca Mobil Yemek Tırımızı 12 Ağustos’ta yola çıkardık. Bölgede sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın acısını paylaşıyor, yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum” diye konuştu.

“Memleketimizin başı sağ olsun”
Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden biri Mut ilçesinden olmak üzere 3’ü Türk, 5’i Rus 8 kişiye Allah’tan rahmet dileyen Seçer, “Bugün son yolculuğuna uğurladığımız hemşehrimiz Oğuz Avşar Aydın’a ve hayatını kaybeden tüm mürettebata Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Dün meydana gelen operasyonlarda şehit düşen askerlerimiz var. Şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimiz de var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Memleketimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“Su konusunda çok zor bir yıl geçiriyoruz”
Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Seçer, yaz boyunca Çamlıyayla’da su sıkıntısının hemen hemen hiç yaşanmadığı, fakat bugünlerde Çamlıyayla’da suyun bulanık aktığı ile ilgili yapılan değerlendirmelerle ilgili şunları söyledi:
“Doğru, kısmi şikayetler var. Çok zor bir yıl geçiriyoruz su konusunda. En azından Çamlıyayla gibi yaz nüfusunun kış nüfusunun yaklaşık 15 katına ulaştığı bir yerleşim yerinde su sıkıntısı yaşanmadı. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Biliyorsunuz eğer daha önceden Papazın Bağında ilave önlemler almasaydık, ilave isale hattı ile ilgili çalışmalar yapmasaydık orada çok daha büyük sorunlar yaşayacaktık ama çok şükür ki erken davrandık. Bu tedbirleri aldık ve su sıkıntısı yaşamadık. Suyun bulanıklığıyla ilgili biz mümkün olduğunca en hızlı, en pratik müdahale yöntemleri ile bu yılı atlatmaya çalışıyoruz. Ama her yıl böyle bir sorunla karşılaşmıyorduk. Bu yıl daha çok kuraklık kaynaklı suların çekilmesinden hem yeraltı sularının hem akarsuların hem kaynakların kurumasından kaynaklı bir sorun yaşıyoruz ama hep beraber umut ediyorum zaten yayla mevsimine de iki hafta bir süre kaldı, çok büyük bir tahribat olmadan bunu atlatırız.”

“Güzel, modern bir otoparkı Çamlıyayla’ya kavuşturacağız”
Çamlıyayla’da yapılacak otopark projesine Çamlıyayla Belediyesinin de katkılarının olduğunu, projenin bittiğini, bu hafta içinde EKAP’a girilerek ihaleye çıkılacağını söyleyen Seçer, “Sanıyorum kış ayları müsaade ettiği sürece kışın ama sonbaharda inşaat başlar. Baharla beraber süratle devam eder, kısa sürede bitireceğimiz bir çalışma olacak. Gayet de güzel, modern bir otoparkı Çamlıyayla’ya kavuşturacağız” dedi.

“Gülnar nohudu bir marka”
Seçer, kısa süre önce Gülnar’da nohut hasadı gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Gülnar nohudu bir marka. Atalık tohumlarla ilgili de belediyemiz özellikle bakanlığa bağlı Konya Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü ile çok önemli iş birlikleri yapıyor. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl Silifke Balandız’da sarı buğday tohumu konusunda iş birliğimiz vardı. Açıkçası biz Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü ile iş birliğini sevdik, güzel işler çıkınca neticeler de iyi olunca bunu yaygınlaştırıyoruz. Nohut ile devam ettik. Bu yıl enstitünün geliştirdiği yeni çeşit tohumlar var. Kuraklığa dayanıklı bölgemizde özellikle Toroslar’ın eteklerindeki köylere uygun buğday çeşitleri var. Oradaki ekolojiye uygun, toprak yapısına uygun buğday çeşitleri var. Onlardan biz belediye olarak satın alıyoruz bu yıl ve bilabedel olarak küçük üreticilere dağıtıyoruz. Zaten birkaç dekarlık üretim yapan insanlar, kendi evinin ekmeğini, bulgurunu ürettikleri buğdaydan çıkaran insanlar. Onlara da bedelsiz olarak yine enstitü ile iş birliği şeklinde dağıtacağız. Umut ediyorum gelecek yıllar da hem Balandız sarı buğdayı gibi hem Gülnar nohudu gibi atalık tohum projelerimizi ama ayakları yere basan projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlara önemli kaynaklar ayırıyoruz. Bu kaynakların da boşa gitmesini istemiyoruz.”

Gülnar’a 108 öğrenci kapasiteli misafirhane
Seçer, Gülnar’daki öğrenci misafirhanesinin de bu yıl hizmete gireceğini belirterek, “108 öğrenci kapasiteli, hem erkek hem kız misafirhanemiz. Burada LGS’ye hazırlanacak öğrencilerimiz için de bu yıl 75 kontenjan açtık, eğitim merkezinde kurs alabilecekler. Geçen yıl 230 öğrencimiz vardı. Üniversite için bu eğitim merkezlerimizde kurs alma imkanı vardı. Bu yıl da LGS’yi ilave ediyoruz. Ayrıca erkek ve kız misafirhaneyi de hizmete sunuyoruz. Gülnar gibi kırsal bir yerde eğitimde fırsat eşitliği yaratma adına çok önemli hamleler, gayretler, çalışmalar diye değerlendiriyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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