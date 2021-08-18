Mersin’de denizi kirleten gemiye 1 milyon 490 bin TL ceza kesildi

– Mersin’de denize evsel nitelikli atıksu bıraktığı tespit edilen Barbados bandıralı bir gemiye Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon 490 bin TL ceza kesildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Mersin Limanı sahası içinde tekneyle yaptıkları denetimler sırasında bir gemiden denize evsel nitelikli atıksu bıraktığını tespit etti. 15 No’lu rıhtımda yük boşaltan Barbados bandıralı 18 bin 17 grostonluk gemiye 1 milyon 490 bin TL cezai işlem uygulayan ekipler, aldıkları numuneyi test için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının akredite ettiği bir laboratuvara gönderdi.

Söz konusu geminin, ceza ödenmeden veya teminat mektubu bırakılmadan limandan ayrılamayacağı bildirildi.



28 ayda 30 gemiye ceza kesildi

Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2019’dan bu yana havadan ve denizden taviz vermeden gerçekleştirdiği denetimlerde denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye toplam 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesti.

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