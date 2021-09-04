Yenişehir'de kamp etkinliği başladı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, İnsu Piknik Alanında doğaseverleri buluşturduğu yeni ‘bi’ kamp etkinliği başladı. Gün içerisinde sosyal aktivitelerle kampın keyfini çıkaran katılımcılar, akşam ise düzenlenen konserlerle eğlenceli saatler geçirdi.

Yenişehir Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği kamp etkinliği başladı. İnsu Piknik Alanında düzenlenen etkinlikte çadır kuran kampçılar, gün içerisinde düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle kampın tadını çıkarırken, kampa çocukları ile gelen aileler için de birbirinden renkli aktiviteler düzenlendi. Girişlerin ücretsiz olduğu kampta, çocuklara yönelik bir okuma kitabı bağışında bulunan kampçılar, köy kütüphanelerinin kurulmasına katkı sağlayacak. Piknik alanına çadırları ile yerleşen kampçılar, doğanın ortasında kamp keyfi yaşadı. Kampın ilk gününde düzenlenen mutfak atölyesi, çocuklar için felsefe atölyesi, müzik ve ritim atölyesi, dikkat ve odaklanma atölyesi ile kampçılar gündüz saatlerinde sosyalleşirken akşam da Mozaik Orkestrası ve Ali Altay’ın konserleriyle keyifli vakit geçirdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de kamp alanını ziyaret ederek, çadır kuran kampçılarla sohbet etti.

Kampta bu akşam Türk rock müziğinin efsane grubu Bulutsuzluk Özlemi’nin yanı sıra Çağdaş Anadolu Grubu sahnede olacak.

Yarın akşam ise Mehtap Meral ile Demir ve orkestrası sahne alacak.

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