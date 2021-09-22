Damask Vocal Quartet, festivalde Tarsuslularla buluştu

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, David Lang’ın ‘Politzer’ ödüllü eseri Kibritçi Kızın Tutkusu’nu da seslendiren Damask Vocal Quartet’i Tarsuslu sanatseverlerle buluşturdu. Tarsus St. Paul Müzesinde verilen konser sonunda sanatçılar, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, adını Suriye’ye özgü kumaş tasarımından alan Holanda merkezli ve dört farklı ulus sanatçılarından oluşan Damask Vocal Quartet müzik grubunda, soprano Katharine Dain, mezzosoprano Marine Fribourg, tenor Edward Leach ve bariton Drew Santini yer alıyor.

Konserde, Kibritçi Kızın Tutkusu ile birlikte birçok eseri seslendiren sanatçılar, konser sonunda sürpriz yaparak Mersinli Besteci Prof. Dr. Nevit Kodallı’nın koro için düzenlediği Zekiyem eserini de seslendirdi.

Tarsuslu sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu’nun yanı sıra Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da izledi.

2 Ekim’e kadar sürecek festivalin bir sonraki etkinliğinde, usta klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici 24 Eylül’de Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosunda ücretsiz olarak yer alacak.

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