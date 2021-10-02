Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Metehan G. idaresindeki 01 FAJ 57 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Metehan G. ile yanında yolcu olarak bulunan Kutlu B. yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü ile yolcu olarak bulunan Kutlu B.'yi itfaiye ekipleri araçtan çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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