Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Metehan G. idaresindeki 01 FAJ 57 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Metehan G. ile yanında yolcu olarak bulunan Kutlu B. yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü ile yolcu olarak bulunan Kutlu B.'yi itfaiye ekipleri araçtan çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Akhisarspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Akhisarspor: 0
Tarımsal Kalkınma Zirvesinde Mersin’in ürünleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Tarımsal Kalkınma Zirvesinde Mersin’in ürünleri ...
Bisiklet tutkunları caretta carettalar için pedal çevirdi, sahili temizledi Mersin’de bisiklet tutkunları pedal çevirerek ulaştıkları Erdemli Alata sahilinde kaplumbağaların yuvalama alanlarını temizledi
YEREL HABERLER Bisiklet tutkunları caretta carettalar için pedal ...
Toroslar'da yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Başkan Yılmaz'dan
YEREL HABERLER Toroslar'da yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Başkan ...
Tarsus Tarım Kampüsü hayata geçiyor
YEREL HABERLER Tarsus Tarım Kampüsü hayata geçiyor
Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek
YEREL HABERLER Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı ...
Ağacın altında kalan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ağacın altında kalan işçi ağır yaralandı
Mersin'de Caretta Bisiklet Festivali Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Bisikletli Gezginler Derneği’yle birlikte gerçekleştirdiği 7. Mersin Caretta Bisiklet Festivali, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanından başladı
YEREL HABERLER Mersin'de Caretta Bisiklet Festivali Mersin ...
Öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi
Başkan Seçer: “Mersin, Türkiye’nin ta kendisi”
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Mersin, Türkiye’nin ta kendisi”
Tarsus'a özgü ürünlere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tarsus'a özgü ürünlere yoğun ilgi
Mersin'de Dünya Yaşlılar Günü, konserlerle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de Dünya Yaşlılar Günü, konserlerle kutlandı
Mersin Valiliğinden kadın polisin intiharına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden kadın polisin intiharına ilişkin ...
‘Ruhun Yelkenleri’ projesi ekibi Silifke’de
YEREL HABERLER ‘Ruhun Yelkenleri’ projesi ekibi Silifke’de
Mersin Valiliği, 'mobbing' nedeniyle intihar ettiği öne sürülen polis hakkında açıklama yaptı
YEREL HABERLER Mersin Valiliği, 'mobbing' nedeniyle intihar ettiği ...
Silifke'de kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Silifke'de kaçakçılık operasyonu
KKTC'ye giden TIR'ın dorsesinde 8 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER KKTC'ye giden TIR'ın dorsesinde 8 kaçak göçmen ...
Vali Su, İl Müftüsü Kondi ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Su, İl Müftüsü Kondi ile bir araya geldi
Erdemli’de yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erdemli’de yol çalışmaları devam ediyor
Mersin'de yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışan 8 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışan ...
Mezitli Belediyesi ile Pazarcılar Odasından kompost gübre üretiminde işbirliği
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi ile Pazarcılar Odasından kompost ...
Akdeniz, Karaduvar Balık Festivali'ne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Akdeniz, Karaduvar Balık Festivali'ne hazırlanıyor
Karavanlar, Tarsus Belediyesi Karavan Parka gelmeye başladı
YEREL HABERLER Karavanlar, Tarsus Belediyesi Karavan Parka gelmeye ...
Kırsal bölgedeki muhtarlar bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kırsal bölgedeki muhtarlar bilgilendirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.