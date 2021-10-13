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Mersin'de metronun temeli 3 Ocak'ta atılacak Mersin Büyükşehir Belediyesinin borçlanma talebi, meclis üyelerince yine reddedildi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yıl başından sonra yine metroyla ilgili ikinci bir kısım borçlanma talebimiz olacak”

İHA

Mersin'de metronun temeli 3 Ocak'ta atılacak Mersin Büyükşehir Belediyesinin borçlanma talebi, meclis üyelerince yine reddedildi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yıl başından sonra yine metroyla ilgili ikinci bir kısım borçlanma talebimiz olacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metronun temelinin 3 Ocak 2022 tarihinde atılacağını belirterek, "Şu anda müteahhitte, yüklenici firmaya yer teslimi yapılıyor. Şantiye çalışmaları yapılıyor. Çok önemli bir ekonomik hacim sağlayacak. Toplamda yaklaşık olarak 3.5 milyar lirayı konuşuyoruz ve bunun 3’te 2’lik kısmı da bu kentte kalacak" dedi.
Borçlanma talebi bir kez daha reddedildi
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Seçer, toplantıda 265 milyon liralık borçlanma talebinin nedenlerini bir kez daha meclis üyeleriyle paylaştı. Seçer, 2021 yılı bütçe denkliği için konulan borçlanma kalemi tutarı olan miktarın bankadan ya da finans kurumlarından alınabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına meclis kararıyla yetki verilmesi gerektiğini vurguladı. 2021 yılı Mersin Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 2 milyar 695 milyon lira, toplam gelir bütçesinin ise 2 milyar 485 milyon lira olduğunu kaydeden Seçer, “210 milyon liralık bir açık konusu. Muhasebe tekniği kaynaklı bizim 265 milyon lira talebimiz. Yoksa bizim zaten bundan kullanacağımız 193 milyon lira, meclis yetkisinden kullanabiliyoruz. Yani bu 210 milyon liralık açığın 193 milyon liralık kısmı bu alacağım borçlanmadan, 265 milyon lira eğer borçlanma yetkisi alırsam, bakanlık iznine tabi olmadan bu parayı kullanabileceğim” diye konuştu. Metro için meclisten 900 milyon lira borçlanma yetkisini aldığını da hatırlatan Seçer, “Ama ben şu anda borçlanamam. Neden? Bakanlık iznine tabi. Şu anda Hazine Bakanlığı’ndan onay bekliyoruz. Buradaki meclisin bana vereceği borçlanma kalemi tamamen bütçemle ilgili” ifadelerine yer verdi. Başkan Seçer'in borçlanma talebi, meclis üyelerinin oy çokluğu ile bir kez daha reddedildi.
“En ufak yaptığınız bir hareketin rakamsal karşılığı 1 milyon, 2 milyon lira”
Seçer, 2 milyar 695 milyon liralık bütçedeki gider kalemlerini ayrıntılı bir şekilde meclis üyelerine anlattı. Fen İşleri Dairesinin şu anda 75 projesi olduğunu belirten Başkan Seçer, 23 milyon 360 bin liralık kent meydanı ve otopark yapımını aralık ayı sonunda bitirmeyi öngördüklerini söyledi. Seçer, Gülnar’da 108 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunu bu hafta hizmete açtıklarını anımsattı. Toplu taşıma yerleşkesi, çok amaçlı sosyal tesis, mezarlık, muhtarlık binaları, üstgeçitler, hayvan rehabilitasyon ve geçici bakımevleri, pazar alanları, otoparklar, okuma salonları ve çevreyolu gibi yaptıkları birçok projenin bütçelerini tek tek açıklayan Başkan Seçer, yapımı tamamlanan ancak ödemeleri devam eden projelerden de bahsetti. Birçok noktada yaptıkları revizyon çalışmalarının bütçesini de tek tek açıklayan Seçer, “En ufak yaptığınız bir hareketin rakamsal karşılığı 1 milyon, 2 milyon lira” şeklinde konuştu.
“3. Çevreyolu muazzam geniş bir yol haline gelecek”
4 bin 150 metre yol yenileme ve bin 550 metre yol açma çalışmasının ardından 4. Çevreyolunu 27 Eylül’de açtıklarını belirten Seçer, bu yolun 4 şerit gidiş4 şerit gelişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Mersin’in bugüne kadar yapılmış en geniş caddesini konuşuyoruz ve bisiklet yollarına sahip. Aynı şekilde 3. Çevreyolu da yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Muazzam geniş bir yol haline gelecek” dedi.
“Daha tasarruflu bir toplu taşıma filosuna kavuşmuş olacağız”
150 milyon 977 bin liraya toplam 87 yeni CNG’li otobüs aldıklarını anımsatan Başkan Seçer, bunun 73’ünün teslim alındığını ve bu ay sonu itibariyle iş artışından kaynaklı 14 yeni aracı daha teslim alıp hizmete sunacaklarını kaydetti. Geçtiğimiz hafta yapılan dizel yakıtlı otobüs alımı ihalesi hakkında da konuşan Seçer, bu ihalenin 86 milyon 161 bin 712 liraya mal olacağını ve araçların 9 metrelik solo araçlardan oluşacağını aktardı. Seçer, “Bunun 30’u Tarsus, 26’sı kırsal mahalleler için. Bizim şu anda araçlarımızın ortalama yaşı 14 ile 21 arasında değişiyor. Oysa dünya literatürlerinde toplu taşıma araçlarının kullanım ömrü 10 yıl olarak kabul ediliyor. Bizim eski araçlarımız 100 kilometrelik bir yol mesafesinde 44 litre yakıt tüketiyorlar. Şimdi bu yeni alacağımız araçlarla biz artık 100 kilometrelik bir güzergahta 26 litre yakıt kullanarak daha tasarruflu bir toplu taşıma filosuna kavuşmuş olacağız” diye konuştu.
“İnşallah metronun temelini hep beraber 3 Ocak’ta atacağız”
IBRD’den bulunan 7 milyonu hibeli kredi ile 100 yeni CNG’li otobüs alarak araç filosunu genişleteceklerini söyleyen Başkan Seçer, otobüs alımının 15 Kasım’da ön yeterlilik, 31 Aralık’ta da kesin ihalesinin yapılacağını belirtti. Başkan Seçer, geçen yıl 7 milyon 487 liraya mal olan 600 durak yaptıklarını, bu yıl aldıkları yeni hatlarda kullanılacak 500 durağın da montajını bu yıl sonu itibariyle tamamlayacaklarını söyledi. MezitliGar arasında yapımı süren bisiklet yoluna dair de konuşan Başkan Seçer, devamında metro projesine de değindi. Seçer, şöyle devam etti; "Metronun inşallah hep beraber 3 Ocak’ta temelini atacağız. Şu anda müteahhitte, yüklenici firmaya yer teslimi yapılıyor. Şantiye çalışmaları yapılıyor. Çok önemli bir ekonomik hacim sağlayacak. Toplamda yaklaşık olarak 3,5 milyar lirayı konuşuyoruz ve bunun 3’te 2’lik kısmı da bu kentte kalacak. 2 binin üzerinde direkt ya da dolaylı insan bu inşaatta çalışacak. Bu insanlar maaş elde edecek. Bu insanların gelmesi, gitmesi, kentte ihtiyacını karşılaması esnafın işini de çok canlandıracak” ifadelerini kullandı.
“Mersin’in refah kenti olmasını hep beraber sağlayalım”
Geçmiş dönem meclis tarafından 5 yılda yaklaşık olarak 3 milyar 168 milyon lira borçlanma yetkisi verildiğini hatırlatan Seçer, şöyle devam etti; "Geçtiğimiz 5 yıl bu. Borçlanma konusu. Merak ettim. Bende mi bir hata var? Benim vicdanımda mı? Benim ferasetimde mi? Benim insanlığımda mı bir şüphe var diye kendi kendime muhakeme ettim. Ben bunu görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı. Dedim ki bunu ben meclisin vicdanına sunacağım. İsterse yine evet versinler. Bunu kamuoyunun vicdanına sunacağım. Toplamda 1 milyar 235 milyon lira. Çoğu bunun oy birliğiyle. 1 milyar 235 milyon lira. Bugünün parasıyla 352 milyon dolar, yani yaklaşık 3 milyar 168 milyon lira, 5 yılda siz o belediye yönetimine borçlanma yetkisini veriyorsunuz. Her yıla 600 milyon lira düşüyor. Yani 60 milyon dolar yaklaşık olarak. 600 milyon lira. Bu haksa, bu adaletse bu hak, bu adalet kavramını tekrar gözden geçirmek istiyorum. Böyle hak, böyle adalet olmaz.”
“Yıl başından sonra yine metroyla ilgili ikinci bir kısım borçlanma talebimiz olacak”
Başkan Seçer, Mersin Metrosu için meclis tarafından onayı verilen kredinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi vererek, “Biz 3 Ocak’ta metronun temelini atacağız. Yani başladık hemen. Hak edişler gelip para ödeyene kadar zaten biz bunları çözeceğiz ve yıl başından sonra yine metroyla ilgili ikinci bir kısım borçlanma talebimiz olacak” ifadelerini kullandı.
Metronun Mersin tarihinin en büyük yerel yönetim yatırımı olduğuna vurgu yapan Başkan Seçer, “Mersin çok daha büyüğünü hak ediyor. 5, 6, 7. sırada vergi öde, 24. sırada geri dönüşün olsun. Bu Mersin’e yapılan büyük bir haksızlık, elbette yatırım yapacağız. Elbette merkezi hükümet bize yardımcı olacak. Finansman konusunda da olacak, hibeler konusunda da olacak. O zaman vergi vermeyelim. Niye çalışıyor Mersin halkı? Niye bu kadar ticaret, ihracat, tarımsal üretim, liman. Bu kadar ağırlığını çekiyoruz? O zaman oturalım, çalışmayalım, yatırım yapmayalım. Ben bunu kabul etmiyorum. Çıtayı yükseltin. Küçük düşünmeyin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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