Evinde şahin besledi 19 bin TL para cezası yedi Beslenmesi ve avlanması yasak olan beyaz şahini alıkoyan yabancı uyruklu şahsa 19 bin lira para cezası uygulandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen yabancı uyruklu şahsa 19 bin 154 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine bağlı koruma kontrol ekiplerinin çalışması sonucu Erdemli ilçesinde yabancı uyruklu bir vatandaşın evinde avlanması ve beslenmesi yasak beyaz şahin olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri ile birlikte evde yapılan aramada bir beyaz şahin ayaklarından bağlanmış halde bulundu. Yabancı uyruklu şahsa av koruma kanunu gereğince 19 bin 154 lira idari para cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, “Rutin yaptığımız koruma kontrol çalışması esnasında Dağlı Mahallesi Gönükara mevkisinde yabancı uyruklu vatandaşta beyaz şahin tespit ettik. Bunu kendilerinden aldık. İdari yaptırım ve para cezası uyguladık. Kontrollerini yaptıktan sonra şahinimizi doğal ortamına tekrar bırakacağız” dedi.

Yapılan kontrollerde beyaz şahinin sağlık durumunun iyi olduğu, bakımının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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