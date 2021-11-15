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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Şehir Tiyatrosu sanatseverlerden büyük ilgi görüyor

İHA

Mersin Şehir Tiyatrosu sanatseverlerden büyük ilgi görüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun, yeni sezonda yetişkinler ve çocuklar için ücretsiz olarak sahnelediği oyunlarla tiyatro severlerle buluşmaya devam ettiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım’da Kongre ve Sergi Sarayında 'Gökkuşağının Altında' adlı çocuk oyunuyla sezonun ilk prömiyerini yapan Şehir Tiyatrosu, 14 Kasım’da oyunu ikinci kez sahneledi. Kongre ve Sergi Sarayı bir kez daha çocuk kahkahalarıyla dolup taştı. 'Halktan Biri' oyunu ise yetişkinler tarafından yoğun ilgi gördü. Yeni açılan Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi sahnesinde ilk kez oynanan 'Halktan Biri', tiyatro severlerden tam not aldı.
Şehir Tiyatrosu, sezonun ikinci prömiyerini ise 'Matruşka' oyunuyla yaptı. 2019’da yaşamını yitiren Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı oyunu, Büyükşehir Belediyesi Nevit Kodallı Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi. Cücenoğlu’nun eşi Aygül ve kızı Gamze Cücenoğlu da salondaki seyirciler arasında yer aldı.
“Tüm sanatseverlerin bizi takip etmesini istiyoruz”
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, “Kasım ayına prömiyerlerle başladık” diyerek, sahneye taşıdıkları oyunlardan bahsetti. Güzel bir repertuar hazırladıklarını vurgulayan Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediyesi kültürde ve sanatta her daim atılım yapıyor. Bu yaptığımız repertuvarlarla ve temsillerimizle de bu atılımlarımızı, başarılarımızı gözler önüne seriyoruz. Tüm sanatseverlerin bizi takip etmesini istiyoruz. Temsillerimizin dolup taşmasını çok arzu ediyoruz. Seyircilerimizin beğenisine sunduğumuzda gerçekten aynı duyguyu hissedeceklerinden eminiz. Sanat dolu bir sezon diliyorum” dedi.
“Mersin’i sanat bombardımanına tutuyoruz”
Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ise 'Matruşka' oyununda izleyicilerle bir arada olduklarını belirterek, “Çok mutluyuz. Bunlar aslında pandemi döneminde seyircimizden uzak kaldığımız zaman diliminde hazırlanmış oyunlar. Şimdi peyderpey seyirciyle buluşturuyoruz. Bir dönem kapalı kaldık. Onun için şimdi art arda Mersin’i sanat bombardımanına tutuyoruz. Çocuklarımız bizim için çok değerli. Çok kıymetli Başkanımız Vahap Seçer’in de fikri ve çocuklarımıza verdiği önem doğrultusunda bu sezonu çocuk oyunumuzla başlattık” diye konuştu. 'Matruşka' oyununu yakın zamanda İstanbul’da da seyirciyle buluşturacaklarını kaydeden Atak, “Seyircileri 'Matruşka’da kendileriyle biraz yüzleşme bekliyor. Hem kadınları hem erkekleri. Hem evlileri hem bekarları. Biraz kendimizle yüzleşeceğiz. Aslında sıradan kadınerkek ilişkileri gibi görünüyor ama sevgili Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı çok kıymetli bir oyun” ifadelerini kullandı.

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