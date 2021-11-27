TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Pazarspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Pazarspor’a 10 yenildi.
Stat: Tarsus
Hakemler: Burak Olcar xx, Hakan Erkan xx, Osman Buruk
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Cengiz xx (Okan dk. 68 x), Yasin xx (Ferhat dk. 85 x), Niyazi xx (Yılmaz dk. 75 x), Alperen xx, Tufan xx, Azad xx (Artun dk. 75x), Ahmet xx, Sefa xxx, Furkan xx (Hüseyin dk. 85 ?), Sinan xxx
Pazarspor: Tunahan xx, Kadir xx, Onur xx (Muhammed Çavuşoğlu dk. 80 ?) , Hüseyin xx, Muhammed Emin xx (Uğur dk. 68 x), Emrah xx (Oğuzhan dk. 15 x) Birkan xx, Muhammed Mustafa xx (Okan dk. 80 ?), Mehmet xx, Yusuf xx, Berk xx
Gol: Uğur (dk. 72) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Azad, Alperen, Yasin, Ferhat (Tarsus İdman Yurdu), Oğuzhan, Tunahan, Muhammed Mustafa, Eray (Pazarspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.