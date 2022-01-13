Anamur'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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MERSİN, (DHA)- AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.43'te Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.80 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ile ilgili ilk olumsuz bir ihbar alınmadığı kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur MERSİN, (DHA)

2022-01-13 13:29:33



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