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Mersin'de 2021 yılında 46 bin 131 araca alkol denetimi yapıldı

İHA

Mersin'de 2021 yılında alkol uygulamalarında 46 bin 131 araç, toplu taşıma araçları üzerinde yapılan denetimlerde ise 96 bin 291 aracın kontrol edilerek eksiklikleri bulunanlara cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Mersin'de 2021 yılında 46 bin 131 araca alkol denetimi yapıldı

Mersin'de 2021 yılında alkol uygulamalarında 46 bin 131 araç, toplu taşıma araçları üzerinde yapılan denetimlerde ise 96 bin 291 aracın kontrol edilerek eksiklikleri bulunanlara cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafikte sürücü, yaya ve yolcuların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla, il merkezinde farklı noktalarda trafik ekiplerince alkol uygulaması başta olmak üzere, emniyet kemeri ve kask kullanımı, hız, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, toplu taşıma araçları, yasak park, servis araçları ve diğer trafik ihlalleri ile ilgili olarak denetimler yapıldığı belirtildi.
Yapılan denetimler ile ilgili olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde alkol uygulamalarında toplam 46 bin 131 araç, toplu taşıma araçları üzerinde yapılan denetimlerde ise toplam 96 bin 291 araç kontrol edilerek, eksikliği bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulandığı kaydedildi.
Trafikte yol kullanıcısı olan sürücü, yolcu ve yayaların trafik kurallarına uymaları konularında 2022 yılı içerisinde de denetimlerin devam ettiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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