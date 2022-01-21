Mersin'de "Yetenek Dönüşüm" projesi hayata geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, ‘Yetenek Dönüşüm' projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde genel muhasebe alanında sertifika programına katılmak isteyen adaylar, hem seçmelerde yer aldı hem de mülakat deneyimi kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan proje birçok süreçten oluşuyor. “Mesleki eğitim, CV oluşturma, mülakat simülasyonları, profesyonellerle deneyim paylaşımı, koçluk, iş arama danışmanlığı” gibi birçok hizmet bu projeyle bir araya geliyor. Projenin mesleki eğitim ayağında genel muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyen adaylar ile ilk seçmeler komisyon eşliğinde yapıldı. Kariyer Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi görevlileri eşliğinde gerçekleştirilen seçmelerde adaylar projenin içeriği konusunda bilgilendirildi. Genel muhasebe alanında gerçekleştirilen seçmelere yaklaşık 50 aday katıldı. 27 Ocak 2022’de merkez halk eğitim de başlayacak programa 15 aday katılacak. Proje kapsamında “muhasebe finans, bilişim teknolojileri, dış ticaretlojistik, satışpazarlama, yönetimorganizasyon” modüllerinde kursların açılmasına devam edilecek. Proje hakkında bilgi almak isteyen veya başvurmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabiliyor.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, uzun dönemden beri üzerinde çalıştıkları projenin, dijital devrimin iş gücü piyasaları üzerinde oluşturduğu değişime iş gücünün adapte edilme projesi olduğunu belirtti. Dijital teknolojilerin firmaların hem çalışma biçimlerini hem de iş gücünden beklenilen yetenek setlerini değiştirdiğini ifade eden Özada, bu proje ile hem iş gücünün istihdam edilebilirliğine katkı sunmak istediklerini hem de Mersin’de ilgili birçok kurum ve kuruluşun iş birliğinde projenin içeriğini genişletmeyi amaçladıklarını söyledi.

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