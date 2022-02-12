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Mersin'de kar festivali coşkusu Mersin'de ilk kez Toroslar Belediyesince düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Toroslar Kar Festivali’nin ilk günü coşkuyla başladı

İHA

Mersin'de ilk kez Toroslar Belediyesince düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Toroslar Kar Festivali'nin ilk günü coşkuyla başladı.

Mersin'de kar festivali coşkusu Mersin'de ilk kez Toroslar Belediyesince düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Toroslar Kar Festivali’nin ilk günü coşkuyla başladı

Mersin'de ilk kez Toroslar Belediyesince düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Toroslar Kar Festivali’nin ilk günü coşkuyla başladı.

Toroslar'ın 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası'nda düzenlenen festivale, Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay ve Kayseri'den de binlerce kişi katıldı. Festivale katılan 7’den 70’e herkes, güzel havanın da etkisiyle DJ performansı eşliğinde danslarla, konserlerle coşup, yamaç paraşütü ve snowboard yaparak kartopu oynamanın ve kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Festival alanının yamacına işlenen dev Türk bayrağı ise dikkat çekti.

Festival sabahında vatandaşlar, Mersin'in dört merkez ilçesinden sunulan servis imkanından ücretsiz olarak faydalandı. Tüm ihtiyaçların düşünüldüğü festival alanında katılımcılara Toroslar Belediyesince çay ve çorba ikram edildi. Katılımcılar, sucuk ekmek yiyerek gün boyu eğlendi ve festivali doyasıya yaşadı.

'Kardan adam değil kardan aile'
14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan sürpriz temalar, fotoğraf karelerini süslerken festival alanında belediye ekipleri tarafından özenle yapılan kardan adam, kardan anne ve kardan çocuktan oluşan dev kardan aile ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Festivalde sunulan ücretsiz internet hizmeti ile katılımcılar, #ToroslarKarFest etiketini kullanarak kentin eşsiz güzelliğini tüm dünyaya duyurdu. Minikler kardan hayvan figürleriyle mutlu olurken, kar üstünde tahterevalli ve salıncağa binen vatandaşlar da sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Bölge esnafı açılan stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımını ve satışını yaparken, Toroslar Belediyesinin TORTEK kursiyerleri de el emeği ve göz nuru ile ürettikleri sergileme imkanı buldu.

“Kar festivalimiz, Türkiye'de yeni bir marka oldu"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festivale yoğun ilgi gösteren ve sahip çıkan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, festival ile Mersin'de kış turizmi konusunda bir çığır açtıklarını söyledi. Yılmaz, “Bu festival, birlik ve beraberlik içinde yapılmış ve başarılı olmuş bir çalışma. Mersin’de ve Çukurova bölgesinde iki yıl önce ilkini düzenlemiştik. Bölgemizde bu konseptte yapılan başka festival yok. Siz değerli hemşehrilerimiz de festivali çok sevdiniz. Bu da bizi daha çok motive ediyor. Biz de sizlerden aldığımız güçle çalışıyor, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Geçen hafta açıklanan araştırmada Türkiye’nin en başarılı 3. ilçe belediye başkanı seçildik. Bu başarıda gece gündüz demeden, yağmurda, karda, kışta çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığımız bu iş, bizle ve ekibimizle birlikte bir takım oyunu. Bu takım oyununun 12’ncisi sizlersiniz. Tüm vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Mersin milletvekili Baki Şimşek ve protokol üyeleriyle birlikte bölge esnafının açtığı stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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