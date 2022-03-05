“Silifke’nin Yoğurdu” türküsü ile göbek atıp yoğurt şenliği yaptılar Silifke Yoğurdu'nun coğrafi işaretle tescillenmesinden dolayı Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Silifke Belediyesi Anıt Meydanında yoğurt şenliği düzenledi

Dünyaca ünlü türkülere konu olan Silifke Yoğurdunun coğrafi işaretle tescillenmesinden dolayı Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Silifke Belediyesi Anıt Meydanında yoğurt şenliği düzenledi. Şenlikte protokol ve davetliler davul zurna eşliğinde “Silifke’nin Yoğurdu” türküsü ile göbek atıp oynadılar.

Mersin’in Silifke ilçesinde dünyaca ünlü türkülere konu olan Silifke Yoğurdu'nun coğrafi işaretle tescillenmesinden dolayı Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Silifke Belediyesi Anıt Meydanında yoğurt şenliği düzenledi. Düzenlenen şenlikte protokol ve davetliler davul zurna eşliğinde “Silifke’nin Yoğurdu” türküsü ile göbek atıp oynadılar.

Anıt meydanına kurulan kıl çadırlarda sıkma ve börek ikramı yapıldı. Şenliğe katılan vatandaş ve protokole 1 ton yoğurt ikramında bulunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan şenlik Silifke Belediyesi Halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti.

Şenlik sonrası protokol ve davetliler davul zurna eşliğinde “Silifke’nin Yoğurdu” türküsü ile göbek atıp oynadı.

“Silifke’mizin markalaşması ve kentleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” diyen Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, “2019 yılında Silifke Çileğinin tescil işlemlerini tamamladık ve Coğrafi İşaret tescilini alarak Türkiye’de ve dünyada ününe ün kattık. 2015 yılında başladığımız Silifke Yoğurdu’nun tescil işlemleri, zorlu süreç neticesinde mutluluğa dönüşmüş ve tescillenmiştir. Artık Silifke ilçemizde Silifke Çileği ve Silifke Yoğurdu odamız öncülüğünde dünya markası haline getirilmiştir. Bu noktada, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Coğrafi işaret tescillerinin alınmasında odamız öncülük etmiş ve süreci tamamlamış olsa da elde edilen tüm başarılar ve bu coğrafi işaret tescilleri artık tüm Silifkelilerindir” dedi.

“Silifke’mize özgü türkülerimize de konu olan dünyaca ünlü yoğurdumuzla ilgili coğrafi işaret tescilinin alınmasını bugün burada siz değerli hemşehrilerimizle birlikte kutluyoruz” diyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “İlçemizin kaynak değerlerini hem tanıtma hem de turizme kazandırmaya ve onları geliştirmenin önemli araçlarından birisi olan coğrafi işaretle ilgili yapılan mücadelenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Coğrafi işaret almış ürünlerimizin sayısını arttırmaya yönelik yapılan çalışmaların meyvelerini yavaş yavaş almaya devam ediyoruz. Silifke çileğimizin ardından tescil işlemi tamamlanan Silifke yoğurdumuzla birlikte Coğrafi işareti olan ürün sayımız 2’ye çıkmıştır. Ticaret ve Sanayi Odamızın yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlarımızla yapacağımız ortak çalışmalarla bu sayıyı daha da artırmayı düşünüyoruz. Yapacağımız ortak çalışmalarla Silifke’mizin sahip olduğu diğer değerlerimizin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret listesinde yer almasını sağlayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından yoğurt şenliğine katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman, PTT Mersin Baş Müdürü Kağan Uysal, Oda Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Müdürleri ve vatandaşlar ile birlikte kurulan kıl çadırlarda sıkma ve yoğurt yediler. Programın sonunda ilçe protokolü ve vatandaşlar çalınan “Silifke’nin Yoğurdu” eşliğinde oynadılar.

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