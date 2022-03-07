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Mersin'de '7 kocalı Hürmüz' oyunu büyük ilgi gördü

İHA

Mersin'de '7 kocalı Hürmüz' oyunu büyük ilgi gördü

Mersin’de oyuncu kadrosu gönüllülerden oluşan Fabula Tiyatro Topluluğu, geliri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanmak üzere ‘7 kocalı Hürmüz’ oyununu sanatseverlerle buluşturdu.
Etkinlik hakkında bilgi veren topluluğun gönüllülerinden Samed Yıldırım, “Amacımız oyunumuz ile hem tiyatro severleri biraz olsun tebessüm ettirmek hem de çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunarak onları daha iyi bir geleceğe hazırlamak oldu. Her ne kadar amatör bir topluluk olsak da amacımızın bilincindeyiz ve elimizden gelenin fazlasını yaparak yüreklerimizi koyuyoruz ortaya. Bizler gönüllüyüz ve bu hikayenin kahramanları da gönüllülerden oluşmakta” dedi.
Mersin Kültür Merkezi’nde sahnelenen, Sadık Şendil'in yazdığı ve yönetmenliğini Öztunç Ergin’in yaptığı ‘7 kocalı Hürmüz’ müzikli, sanatseverlerce ayakta alkışlandı. Oyun, 1 Nisan tarihinde Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde tekrar sahnelenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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