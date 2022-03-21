4 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi kadın zeytinlikte bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi kadın, evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki zeytinlik alanda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Batısandal'da psikolojik nedenlerle zaman zaman evinden ayrıldığı ve geri dönmediği belirtilen Elif E.'den yine haber alınamayınca ailesi jandarma, AFAD ve belediye yetkililerinden yardım istedi. Yaklaşık 70 kişilik ekip, gün boyunca kayıp kadını aradı. Gün battıktan sonra bir araya gelen köylülerden bazıları Yanıkhan mevkisinde bir ses duyduklarını söyleyince birkaç kişilik grup bu bölgeyi yeniden kontrol için gitti. Fenerle arama yapan vatandaşlar, kısa süre sonra kadını zeytinlik alanda sağ olarak buldu. Bölgeye çağrılan 112 sağlık ekibi, ambulansa aldıkları kadını sağlık kontrolü için Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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