Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı Kazada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

Mersin'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan bir çocuğa, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, yaralanan çocuğa, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, otomobilin çocuğa çarpma anı bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, yere düşerken, çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor.

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