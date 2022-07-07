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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de mezarlıklar ve ibadethaneler bayrama hazır

İHA

Mersin'de mezarlıklar ve ibadethaneler bayrama hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi mezarlık ve ibadethanelerde sürdürdüğü temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Kurban Bayramı’na yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Mersin merkez ve ilçe mezarlıklarında temizlik, ilaçlama, budama ve çiçek dikimi gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nin ortak çalışmalarıyla mezarlıkların her noktasında dört dörtlük hazırlık yapıldı. Temizlik ekipleri, mezarlık içindeki ara yollarda süpürge araçları ve arazöz yardımıyla zemin temizliği ile yıkama çalışmalarını da yaptı. Büyükşehir ekipleri ayrıca mezarlıklar içerisindeki şehitliklerde sürdürdüğü çalışmalarda çiçek bakımlarından mezar taşlarının silinmesine, bayrak direklerinin boyanmasından bayrakların yenilenmesine kadar her noktayı büyük titizlikle bakımdan geçirdi. Arife Günü ve Kurban Bayramı süresince ekipler, kent genelindeki mezarlıkların girişlerinde vatandaşlara su ve çiçek dağıtımı da yapacak. Ayrıca mini araçlar da yaş almışların ve özel gereksinimli bireylerin rahat bir şekilde ziyaret gerçekleştirebilmeleri için, mezarlık içerisinde transfer hizmeti verilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle hız verdiği hizmet çalışmalarına ibadethanelerin bayram temizliğini de ekledi. Mersin genelindeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kutsal mekanlarda detaylı temizlik çalışması da gerçekleştirdi. Kent genelinde bulunan cami, cemevi ve kiliseler, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bayram temizliğine tabi tutuldu. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarında, ibadethanelerin halıları yıkanarak, iç ve dış temizlikleri yapıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri Şube Müdürü Murat Namlı, ibadethane temizliği için kurulan ekibin, Teksin üzerinden gelen talepleri sıraya alarak temizlik işlemi gerçekleştirdiğini aktardı. Namlı, “İbadethanelerimizin ve mezarlıklarımızın temizlikleri periyodik olarak yapılıyor. 13 ilçemizdeki mezarlıkların tamamı aynı anda temizlendi. Şu anda da Teksin üzerinden yapılan müracaatları sıraya alıyoruz. Sırayla tüm ibadethanelerimizi temizliyoruz. Önce süpürülüyor, sonra halıları yıkanıyor, sonra gül suyuyla da koku veriliyor” dedi.
Mezarlıklarda gerçekleştirilen temizlik detaylarını da paylaşan Namlı, “Yol süpürme araçlarımız yollarımızı temizledi, yol çizgilerimizi yeniden çizdirdik. Şehitliğimizdeki bayraklarımızı yeniledik ve bayrak direklerimizi boyattık. Dört dörtlük bir şekilde bayrama hazırladık. Şu anda herhangi bir eksiğimiz yok” diye konuştu.
Arife günü ve bayram ziyareti boyunca mezarlık girişinde verilecek hizmetleri de anlatan Namlı, “Girişte, mezarların üzerine dikmeleri için ziyaretçilere çiçek vereceğiz. Burada yaşlılarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz için, araçlarımızla mezarlık içinde servis hizmetimiz olacak. Ayrıca vatandaşlarımızı serinletmek için su ikramımız da olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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