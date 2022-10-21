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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çavuşoğlu: Türkiye, dünya siyaset sahnesinin en önemli aktörleri arasında

DHA

Çavuşoğlu: Türkiye, dünya siyaset sahnesinin en önemli aktörleri arasında


Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğru hamlelerle bir küresel güç haline geldik ve dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye'nin adı dünya siyaset sahnesinin en önemli aktörleri arasında sayılıyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Şehir Buluşmaları' kapsamında bir dizi programa katılmak üzere Mersin'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son yıllarda dış politikada önemli adımlar attığını belirten Çavuşoğlu, "Son yıllarda birçok alanda olduğu gibi dış politikada da atılım yaptık. Doğru hamlelerle bir küresel güç haline geldik ve dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'nin adı dünya siyaset sahnesinin en önemli aktörleri arasında sayılıyor. Diplomasimizin erişimi ve etkisiyle küresel bir güç haline geldik. Bugün Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı herkes sayıyor. Tabii diplomatik ayak izimizi büyüttük. 255 misyonla, yurt dışındaki misyonumuzla en büyük temsilcilik ağına sahip ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Bir yandan girişimci diplomasimizle hak ve çıkarlarımızı savunurken, diğer taraftan insani diplomasimizle mağdur ve mazlumlara umut ışığı olmaya devam ediyoruz. Yakın coğrafyada Suriye, Irak, Balkanlar, Kafkaslar'da bir istikrar halkası oluşturuyoruz. Libya'dan Orta Asya ve Türk devletlerine kadar bir refah ve güvenlik iş birliği perspektifimiz var. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuğumuz, İstanbul Tahıl Antlaşması, Zaporijya Nükleer Santrali ve esir değişimindeki kolaylaştırıcı ve yine arabulucu rolümüz küresel istikrara katkı sağlıyor. Afrika ve Latin Amerika'daki açılımlarımız hem siyasi hem kültürel hem ekonomik alanda ayak izlerimizin tüm dünyaya yayıldığını gösteriyor" diye konuştu. 
'AGİT, ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN MERKEZİ OLMUŞTUR'
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerileme de değinen Çavuşoğlu, "Karabağ problemi, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının azad edilmesi AGİT-Minsk üçlüsünün çabalarıyla olmadı. 30 yıl oyaladılar. Zaten 30 yıl çözülememesinin sebebi de bu AGİT Üçlüsü'nün tek yanlı olması, yani Ermenistan'dan taraf olması. İşgalciden yanaydı. AGİT, çözümsüzlüğün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar bir kere AGİT´in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldubittiler olmaz" ifadelerini kullandı. 
'KIBRISLI RUMLAR, KIBRISLI TÜRKLERLE HİÇBİR ŞEY PAYLAŞMAK İSTEMİYOR'
Kıbrıs'ta yaşanan çözümsüzlüğe ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Kıbrıs'ta çözüm için çaba sarf ettik ama Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerle hiçbir şey paylaşmak istemiyor. Biz Kıbrıs'ı enerji, savunma olarak yalnız bırakmadık. Tanınma olmadı ama yeni temsilcilikler açacağız. Uluslararası platformda statü elde edebilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. ABD'nin bu konuda terazisi bozuldu. Rum tarafında silah ambargosunu 1 yıllığına kaldırdı. Onlar bir karar aldı biz ise ilave takviyeler yaptık. Onlar karar alır, biz adım atarız." 
Çavuşoğlu, daha sonra partiye katılanlara rozet taktı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-10-21 13:46:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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