Mersin merkezli operasyonda 9 ilde yasa dışı bahis şebekesine darbe vuruldu; 38 şüpheli yakalandı
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik jandarma operasyonunda, aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 37 milyar 645 milyon TL hareket ve bugüne kadar yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi tespit edilirken, kripto varlıklar üzerinden 816 milyon TL'lik çoklu transfer zinciriyle aklama yapıldığı belirlendi. Operasyonda 630 bin dolar, 151 bin euro ve 5 milyon 183 bin TL nakit, 200 kilogram gümüş ile 5 kilogram altın ele geçirildi. 2 şirkete ait taşınır/taşınmazlar, 3 gayrimenkul, 6 lüks araç, 1 milyon 300 bin euro mevduat ve banka hesaplarına el konuldu
Jandarma, Mersin merkezli olarak Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından planlandı ve icra edildi.
38 ŞÜPHELİ, 4’Ü KLASMAN HAKEMİ, GÖZALTINA ALINDI
Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri değerlendirilen 38 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 4 klasman hakemi de bulunuyor.
SUÇLAMALAR NETLEŞTİRİLDİ
Şüpheliler hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, görevi kötüye kullanma ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.
REKOR HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin hesaplarında toplam 37 milyar 645 milyon TL tutarında hesap hareketi belirlendi. Ayrıca bugüne kadar işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL’lik para transferi tespit edildi.
KRİPTO ÜZERİNDEN AKLAMA ŞEMASI ORTAYA KONDU
Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL’lik çoklu transfer zinciri oluşturdukları ortaya çıkarıldı. Yasa dışı gelirlerin kayıt dışı şekilde yasal ekonomiye sızdırıldığı ve yurt içi-yurt dışı bağlantılara aktarım yapıldığı belirlendi.
DEV MİKTARDA NAKİT VE KIYMETLİ MADEN ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda 630 bin dolar, 151 bin euro ve 5 milyon 183 bin TL nakit para; 200 kilogram gümüş, 5 kilogram altın, 1 ruhsatsız tabanca, 1 soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması kapsamında 2 şirkete ait tüm taşınır ve taşınmazlara, ayrıca 3 gayrimenkule, 6 lüks araca, 1 milyon 300 bin euro mevduata ve şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.
ADLİ SÜREÇ KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler devam ediyor. Jandarma, yasa dışı bahis ve bağlantılı mali suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.