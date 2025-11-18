Mersin merkezli operasyonda 9 ilde yasa dışı bahis şebekesine darbe vuruldu; 38 şüpheli yakalandı

Jandarma, Mersin merkezli olarak Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından planlandı ve icra edildi.

38 ŞÜPHELİ, 4’Ü KLASMAN HAKEMİ, GÖZALTINA ALINDI

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri değerlendirilen 38 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 4 klasman hakemi de bulunuyor.

SUÇLAMALAR NETLEŞTİRİLDİ

Şüpheliler hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, görevi kötüye kullanma ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

REKOR HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin hesaplarında toplam 37 milyar 645 milyon TL tutarında hesap hareketi belirlendi. Ayrıca bugüne kadar işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL’lik para transferi tespit edildi.

KRİPTO ÜZERİNDEN AKLAMA ŞEMASI ORTAYA KONDU

Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL’lik çoklu transfer zinciri oluşturdukları ortaya çıkarıldı. Yasa dışı gelirlerin kayıt dışı şekilde yasal ekonomiye sızdırıldığı ve yurt içi-yurt dışı bağlantılara aktarım yapıldığı belirlendi.